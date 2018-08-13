МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в первом полугодии 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 10,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 2,338 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка "Русагро" в январе-июне уменьшилась на 13,1% — до 32,815 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA выросла на 6,1%, до 5,772 миллиарда рублей.

Во втором квартале чистая прибыль агрохолдинга увеличилась в 3,7 раза — до 2,129 миллиарда рублей, выручка снизилась на 7,5% — до 17,547 миллиарда, скорректированная EBITDA повысилась на 49,5% и составила 4,057 миллиарда рублей.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 70,7% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича, порядка 7% — гендиректору "Русагро" Максиму Басову. На казначейские акции приходится 1,6% выпущенных бумаг, free float составляет 20,7%.