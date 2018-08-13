МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" по итогам первого полугодия 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза — до 1,653 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Выручка за отчетный период возросла на 37% — до 5,834 миллиарда долларов. Показатель EBITDA увеличился на 77% — до 3,079 миллиарда долларов. Рентабельность по EBITDA составила 53% против 41% годом ранее.

Чистый оборотный капитал сократился на 20% — до 1,719 миллиарда долларов в основном благодаря продажам палладия из ранее накопленных запасов, а также оптимизации структуры капитала. Свободный денежный поток за январь-июнь увеличился в пять раз — до 2,6 миллиарда долларов.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии. В первом полугодии 2018 года ГМК увеличила выпуск никеля на 1%, до 103,5 тысячи тонн, меди — на 18%, до 229,6 тысячи тонн.