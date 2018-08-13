МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Курс турецкой лиры в ночь на понедельник обновил очередной исторический минимум в 7,13 лиры за доллар.

Лира начала стремительное падение после того, как в пятницу президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Обострение отношений Турции и США произошло 1 августа, когда Соединенные Штаты ввели санкции против двух турецких министров. Поводом послужило содержание под стражей американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие власти обвиняют в причастности к попытке переворота в 2016 году.

В минувшее воскресенье президент Турции Эрдоган, комментируя решение США повысить пошлины, заявил о намерении принять ответные меры.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают, что причиной обрушения лиры стали геополитические и экономические факторы. Ситуация в экономике Турции остается сложной, и пока трудно предсказать, насколько предпринимаемые правительством и Центробанком меры смогут стабилизировать ситуацию.

ПАДЕНИЕ ЛИРЫ

По мнению аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, политика продолжает доминировать в финансовой повестке дня. По его словам, удвоение пошлин на турецкую сталь и алюминий рассматривается в качестве наказания за позицию Анкары на международной арене.

Аналитик "Финам" Сергей Дроздов помимо политических видит и экономические факторы. По его словам, дефицит счета текущих операций Турции с прошлого года находится вблизи 5,5% ВВП. Активы и валюта республики попали под давление всеобщей волны ухода инвесторов с развивающихся рынков на фоне ужесточения монетарной политики со стороны ФРС и ЕЦБ — крупнейшие регуляторы продолжают откачку ликвидности с глобальных рынков.

По мнению Дроздова, масла в огонь подлила очередная победа на президентских выборах Реджепа Эрдогана, который, по мнению Запада, становится слишком независимым, проводя собственную внешнюю и внутреннюю политику, к которой у лидеров ЕС и США накопилось немало вопросов.

"Таким образом, на валютных и долговых площадках Турции сложились условия для "идеального шторма", чем сразу же воспользовались крупные иностранные фонды, под спекулятивные атаки которых попала лира и десятилетние государственные бумаги страны", — говорит эксперт.

С конца июля курс турецкой лиры по отношению к доллару упал уже примерно на 40%. Двукратное увеличение ввозных американских пошлин на турецкий алюминий и сталь вызвали новый виток девальвации лиры, напомнил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Сергей Ермолаев.

"Причина в том, что спрос в США на данную турецкую продукцию упадет, а, следовательно, упадет спрос и на лиры", — отметил он.

КАК СПАСТИ ЛИРУ?

Министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак заявил, что резкое падение курса турецкой лиры по отношению к доллару является очевидной атакой. По его словам, правительство Турции подготовило план действий против нее, который будет объявлен в понедельник. Он добавил, что правительство не планирует принудительно переводить в лиры валютные вклады.

По словам старшего стратега "ВТБ Капитала" Максима Коровина, представленный Минфином новый план экономического развития разочаровал иностранных инвесторов отсутствием каких-либо конкретных мер на краткосрочную перспективу.

"В понедельник рано утром Албайрак сделал несколько заявлений в своем Твиттере, согласно которым Турция уже начала реализацию мер, призванных снизить опасения инвесторов по поводу текущей ситуации. Правда, никаких конкретных деталей этих мер озвучено не было", — сказал Коровин.

Центральный банк Турции сегодня объявил о ряде мер по поддержке турецкой лиры, пообещав предоставить всю ликвидность, необходимую банкам. В частности, по словам Коровина, регулятор снизил нормативы резервирования для обязательств в валюте и лирах, таким образом высвободив банковские резервы на 10 млрд лир, 6 млрд долларов и 3 млрд долларов в золоте.

Некоторые эксперты уже заявили, что данные меры без повышения ключевой ставки не сработают. Однако, Эрдоган заявил в выходные, что повышение ставок лишь обогатит богатых, а бедные от этого станут беднее, добавив, что необходимо минимизировать ставки.

"Центробанку Турции будет сложно стабилизировать ситуацию с лирой. Здесь даже не вопрос повышения ставки, а вопрос в предоставлении каких-то инструментов валютного рефинансирования", — считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По ее словам, повышение ставки – это просто обратная сторона девальвации. Повышение ставки в условиях, когда Турция находится под давлением США, вряд ли привлечет дополнительный капитал в страну.

"Базовая идея повышения ставки в том, чтобы предложить рынку какую-то доходность, которая его устроила. Но, учитывая что в условиях Турции мы сталкиваемся не просто с экономическими, но и с геополитическими рисками, эта цена может быть непомерно высока. Рассчитывать, что иностранный капитал будет возвращаться или перестанет уходить из Турции, очень сложно", — говорит Орлова.

Сегодня ситуация выглядит менее драматично, поскольку представленный Турцией план по стабилизации ситуации на финансовых рынках способствует локальному снижению напряженности, хотя и выглядит недостаточным для кардинального улучшения, говорит аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

ЛИРА И РУБЛЬ

Ермолаев считает, что другие развивающиеся рынки тоже страдают из-за обвала лиры. "Если проблемы начинаются на одном достаточно большом рынке, инвесторы начинают на всякий случай выводить активы и из других рынков с близким уровнем риска. Сегодняшнее падение рубля — это почти полностью реакция на турецкие новости", — объясняет эксперт.

По словам Кочеткова, кроме лиры давление испытывали и другие валюты развивающихся стран, что начинает наталкивать на мысль об аналогии с кризисом 1997-1998 годов.

"Российский рубль также может продолжить свое ослабление вслед за турецкой лирой. Во всяком случае, ситуация в Турции оказывает влияние на все рискованные активы", — говорит Кочетков.

"В периоды падения покупательской способности в мире могут пострадать и зачинщики торговых войн. Нет никакой разницы, что продавать — нефть или умные телефоны – если у покупателей нет денег. Первые последствия торговой войны уже начали проявляться в июне. Для российского рынка торговая война пока не столь актуальна, но политические факторы влияют и на отечественные активы. Очередные недружественные действия американской администрации отправили рынок акций и рубль в отступление", — говорит Кочетков.

Ситуация в Турции спровоцировала рост прогнозов на замедление главных развивающихся экономик, что неизбежно приведет к падению спроса на основные сырьевые товары, заключил эксперт.