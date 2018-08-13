МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник снизились, так как дальнейшее укрепление доллара перевесило фактор увеличения мировых рисков, ассоциирующихся с экономическим кризисом в Турции и осложнением дипломатических отношений между Турцией и США, говорится в статье Dow Jones.

Золото на рынке спот в Лондоне торговалось с понижением примерно на 0,97%, по 1199,44 доллара за унцию.

Трехмесячные фьючерсы на медь торговались с понижением на 0,74%, по 6109,5 доллара за тонну. Большинство промышленных металлов также находятся под давлением из-за тех же макроэкономических факторов и в связи с укреплением доллара.

Индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость валюты США против корзины 16 других валют, вырос на 0,3%, прибавив 1,6% за последние 5 дней.

Более сильный доллар обычно делает сырьевые товары, торгующиеся за валюту США, более дорогостоящими для держателей других валют.

Последовательный рост доллара оказывает понижательное давление на золото на фоне усиления беспокойства относительно состояния турецкой экономики.

"Ценам на золото не удается вырасти, несмотря на усиление неопределенности вокруг Турции. Укрепление доллара остается основным рыночным фактором влияния на этот драгоценный металл", – заметили в ActivTrades.

Помимо экономических противоречий с США, Турция также имеет проблему с американским пастором Эндрю Брансоном, освобождения которого требует американская администрация. В Турции этому священнослужителю предъявлены обвинения в терроризме и грозит до 35 лет тюремного заключения. Белый Дом намерен оказывать давление на Анкару, чтобы Брансон был освобожден.

Серебро на рынке спот торговалось с понижением на 1,2%, палладий подешевел на 1,4%, а платина – на 2%.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на импорт стали и алюминия из Турции будут удвоены, до 50% и 20%, соответственно.

Турецкая лира достигла исторического минимума против доллара США, а другие валюты, зависящие от сырьевых рынков, также снизились. Южноафриканской рэнд достиг почти 2-летнего минимума против доллара, а китайский юань приблизился к минимуму более чем за год. ЮАР является крупным производителем металлов, а Китай является крупнейшим потребителем металлов в мире.

Несмотря на нежелание инвесторов рисковать, золото, которое, как правило, использовалось в качестве актива-убежища, осталось выше уровня 1200 долларов за унцию, что является позитивным фактором, отметили аналитики Commerzbank.

Инвесторы на рынке меди ожидали конца первого периода переговоров между BHP Billiton и профсоюзами рабочих медедобывающего предприятия Escondida в Чили, проходящих при посредничестве правительства. Если в ходе этих переговоров не будет достигнуто соглашение, вероятно, работники объявят забастовку.

Наблюдатели рынка на этой неделе находятся в ожидании экономических данных Китая. На вторник намечена публикация данных Китая по государственному долгу, денежной массе и промышленному производству.

Между тем цинк недавно торговался с понижением на 1,26%, по 2506 долларов за тонну, олово подешевело на 0,56%, до 19 390 долларов за тонну, никель снизился в цене на 0,33%, до 13 760 долларов за тонну, а свинец упал в цене на 0,48%, до 2088 долларов за тонну.