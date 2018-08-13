МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Профицит федерального бюджета РФ за январь-июль текущего года, по предварительной оценке Минфина, составил 1,383 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, говорится в сообщении министерства.

При этом Минфин повысил оценку профицита за первое полугодие до 2% ВВП по сравнению со своей предварительной оценкой в 1,9% ВВП. В июле, по предварительной оценке, бюджет был исполнен с профицитом в 5% ВВП, он составил 435,561 миллиарда рублей.

Доходы федерального бюджета за семь месяцев 2018 года составили, по предварительной оценке, 10,498 триллиона рублей, или 61,5% от утвержденного законом о бюджете общего объема на текущий год. Расходы в январе-июле были исполнены на 9,115 триллиона рублей или на 54,9% от общего утвержденного годового объема или на 52,9% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов в казну было перечислено Федеральной налоговой службой – 6,599 триллиона рублей, или 63,2% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2018 год. Федеральная таможенная служба перечислила 3,132 триллиона рублей, или 58,2% к прогнозу на год; другие федеральные органы – 766,605 миллиарда рублей, или 60,8% к прогнозу на 2018 год.

В соответствии с одобренными Госдумой поправками к бюджету РФ на 2018 год ожидается, что по итогам текущего года профицит бюджета составит 0,5% ВВП, или 481,741 миллиарда рублей.