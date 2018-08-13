МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ, Антон Мещеряков, Светлана Берило. Ослабление турецкой лиры к доллару не окажет влияния на объемы торговли сельхозпродукцией между Россией и Турцией, однако опрошенные агентством "Прайм" эксперты считают, что Москва и Анкара могут переходить на расчеты в национальной валюте.

Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Если в начале года за доллар давали примерно 3,75 лиры, то в ночь на понедельник курс превышал 7 лир.

Кризис обострился в минувшую пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Переход на расчеты в национальной валюте был бы особенно актуален в свете возможных санкций против нового госдолга РФ и госбанков, считает президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев. "Я думаю, что мы приближаемся к тому, чтобы с нашими крупными странами-контрагентами, где крупный товарооборот, переходить на расчеты в национальной валюте", — отмечает собеседник агентства.

ПОСЛЕДСТВИЯ СНИЖЕНИЯ ЛИРЫ

Представители различных отраслей российского АПК отмечают, что падение лиры не отразится на объемах взаимной торговли сельскохозяйственными товарами. Турция активно закупает у России зерно и растительное масло, а турецкая сторона поставляет в Россию фрукты и овощи.

"Поскольку растительное масло Турция закупает по международным ценам, это (снижение курса лиры – ред.) на объемах не скажется. В целом у них большая потребность по импорту. Я думаю, что это существенно не повлияет на объемы экспорта", — говорит исполнительный директор Масложирового союза РФ Михаил Мальцев.

В то же время, по его словам, в текущем году ожидается рост мировых цен на растительное масло. Кроме того, эксперт напомнил, что поставки российского масла в Турцию снизились после того, как Анкара в 2017 году вводила ограничения на импорт ряда сельскохозяйственных товаров из России.

"У нас рынок в целом по Турции начал диверсифицироваться и перераспределяться в пользу других стран. Поэтому все эти вещи в комплексе, я думаю, позволят сохранить объемы поставок", — заключает собеседник агентства.

Роста долларовых цен на плодовоовощную продукцию ожидает и президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев. "Поначалу, конечно, предполагаю, что цены на продукцию подрастут, с учетом того, что старые контракты все зафиксированы в долларах, и поэтому выполняться будут тоже в долларах. Позднее, я думаю, что рынок сам себя отрегулирует", — отметил эксперт.

ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ВАЛЮТУ

Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу на фоне кризиса в отношениях с США заявил, что Анкара готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина, а также готова к такому переходу и в торговле с ЕС. Мнения о том, каков будет эффект от перехода на расчеты в национальной валюте в торговле сельхозпродукцией, у экспертов разделились.

"От перемены мест слагаемых сумма не меняется. В итоге мы получим эквивалент тому же самому доллару, просто оборот доллара, таким образом, снизится. Мы определенное давление на него будем оказывать. Правда, наверное, оно не такое существенное, если говорить об оборотах между Турцией и Россией", — говорит исполнительный директор Масложирового союза РФ.

В целом, по мнению Мальцева, на объем выручки переход на национальную валюту в расчетах не повлияет, но может потребовать дополнительных административных издержек — если государство не сделает их удобным. "Заработать дополнительно мы на этом вряд ли сможем, существенно повлиять на снижение объемов поставок российского масла – наверное, тоже, потому что Турция в основном отправляет продукцию на реэкспорт", — заключает представитель союза.

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут уверен, что для России выгоднее вести расчеты в той валюте, в которой покупатель "лучше платит". "Если у нас есть возможность конвертировать эту валютную выручку, значит, тогда мы все эти вопросы решим. Единственное, чего я опасаюсь — это бартерных расчетов. К добру они не ведут", — считает Корбут.

В то же время эксперт не ожидает скорого перехода на такие расчеты. "В национальной валюте вести расчеты – это всегда интересно. Вопрос только, сумеет ли страна перейти на них. Заявления о переходе на расчеты в национальной валюте в последние годы слышались много раз, но пока конкретных действий нет", — заключает вице-президент.

Президент Плодоовощного союза уверен, что для России было бы выгодно вести расчеты в национальных валютах, и считает, что наши страны к такому переходу готовы. "Если мы ввозим продукции, допустим, на миллиард долларов из Турции, то, если расчеты будут осуществляться в рублях напрямую при импорте и в лирах – при экспорте. Для нас это было бы выгодно", — говорит Королев.