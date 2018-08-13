МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Доля долларовых расчетов России со странами Европейского союза ниже, чем общий объем сделок в этой валюте с торговыми партнерами, сообщили РИА Новости в Центробанке РФ.

Так, в валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым договорам поступления России в долларах по итогам 2017 года составили 68,2%, в евро 15,6%, в рублях – 14,3%. При этом по расчетам со странами ЕС поступления в долларах составили 51,8%, в евро – 34%, а в рублях – 10,4%.

Из стран, представленных в статистике ЦБ, наибольшая доля расчетов в долларах приходится на Китай (79,2% поступлений из этой страны в РФ), а в рублях – на Белоруссию (79%).

Что касается статистики перечислений России торговым партнерам, по итогам прошлого года, в долларах было осуществлено 36,3% перечислений, в евро – 30,1%, а в рублях – 30,7%. При этом странам ЕС было перечислено 22% платежей в долларах, 47,7% в евро и 29% — в рублях, свидетельствуют данные ЦБ.