МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Российский союз промышленников и предпринимателей и бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов призывают власти не прибегать к изъятию "сверхдоходов" у металлургов и производителей удобрений, заявляя, что это может иметь серьезные последствия для рынка и инвестклимата страны.

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил президенту РФ рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. Исходя из текста письма Белоусова, которое имеется в распоряжении РИА Новости, под дополнительное изъятие могут попасть "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий", "Акрон".

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов 10 августа сообщил, что правительство, в соответствии с поручением президента, подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса. При рассмотрении этого вопроса будут тщательно изучены все обстоятельства, выслушаны доводы самих компаний, экспертов, просчитаны возможные последствия, в том числе для делового климата в стране.

РИА Новости, основываясь на данных Bloomberg Billionaires Index (BBI), подсчитало, что состояние 23 российских миллиардеров по итогам торгов 10 августа сократилось на 4,137 миллиарда долларов, при этом большая часть потерь пришлась на 11 человек, чьи активы попали в "список Белоусова" — они потеряли за день 3,091 миллиарда долларов.

ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТЫ

Бизнес-омбудсмен РФ считает, что изъятие сверхдоходов у металлургов и производителей удобрений повлечет потерю доверия всего бизнеса к правительству.

"Сегодня задним числом нельзя ничего отбирать. И не только потому, что эти деньги уже потрачены на инвестиции, зарплаты, дивиденды, а потому что правительство теряет доверие всего бизнеса. Потому что у всех возникает страх – сегодня металлурги, завтра могут быть лесники, затем автомобилестроение, сельское хозяйство, а послезавтра и за малый бизнес примутся", — сказал Титов РИА Новости.

"В такой ситуации инвестиции не придут, а значит, и роста (экономики – ред.) ожидать не приходиться", — полагает он.

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ

РСПП в понедельник направил письмо президенту РФ Владимиру Путину (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором высказал серьезные опасения о тех последствиях, которые может повлечь за собой инициатива Белоусова.

По мнению союза, российские компании в условиях конкурентного давления и неблагоприятной внешнеполитической конъюнктуры могут сохранять лидирующие позиции в своих отраслях только путем постоянного инвестирования в действующие и новые месторождения, повышения эффективности перерабатывающих мощностей и производительности труда, снижения нагрузки на окружающую среду. Увеличение фискальной нагрузки не может не скорректировать инвестпрограммы компаний.

Кроме того, многие компании из "списка Белоусова" являются бюджетообразующими для целых регионов.

"Изменение фискальной нагрузки негативно отразится на финансовых рынках. "Разовое" снижение капитализации российского фондового рынка, учитывая текущие уровни оценки российских компаний, может составить до 3 триллионов рублей…. Можно оценить, что уменьшение капитализации рынка в целом превысит 10%", — говорится в письме РСПП в адрес президента РФ.

В заключение РСПП попросило Путина поддержать позицию бизнеса, согласно которой инициатива Белоусова может привести к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных предприятий России, а также подключить к обсуждению проблемы деловые объединения и сами компании.

Стоит отметить, что Силуанов, комментируя предложения Белоусова, отмечал, что никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики в настоящий момент правительство не готовит. Основные параметры налоговой системы после корректировки, которая вступит в силу с 1 января 2019 года, зафиксированы на 6 лет и меняться не будут.

При этом он отмечал, что необходимо посмотреть, как компании распоряжаются средствами — если они идут на выплату дивидендов и обогащение собственников — это одно, а если вкладываются в производство, новые рабочие места — это совсем другой разговор. "Вот о чем надо говорить с этими предприятиями. Не путем изъятия в бюджет, а о том, чтобы эти деньги работали в России", — подчеркивал первый вице-премьер.