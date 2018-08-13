БРЮССЕЛЬ, 13 авг /ПРАЙМ/, Мария Князева. Ситуация в Турции не должна немедленно привести к глобальному финансовому кризису, полагает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Основные биржевые индексы Европы в понедельник закрыли торги в минусе из-за опасений инвесторов по поводу финансовой ситуации в Турции и ее возможного эффекта на европейский банковский сектор.

Харди сказал РИА Новости, что основным каналом, через который ситуация в Турции может повлиять на экономику Евросоюза, является банковский сектор ЕС.

"В особенности (речь идет о банках – ред.) в Испании, Италии и Франции, поскольку у них очень значительные кредиты Турции, которые сейчас выглядят весьма проблемными. … Кажется, что турецким банкам понадобится реструктуризировать свои кредиты в европейских банках", — считает Харди, если только, по его словам, не поступит, к примеру, внешняя государственная помощь. Говоря о торговом канале влияния, эксперт сказал, что объемы торговли между Турцией и ЕС значительны, однако на страну приходится "лишь несколько процентов экспорта ЕС в третьи страны".

Глобального кризиса ситуация в Турции в настоящий момент явным образом пока не предвещает. "Мы видим некоторое влияние (ситуации в Турции – ред.), в частности, на другие уязвимые страны с развивающейся экономикой, такие как Южная Африка. Но это не должно незамедлительно привести к глобальному финансовому кризису", сказал Харди, добавив: разве что по каким-то причинам эта ситуация не вызовет широкомасштабной паники у инвесторов.

Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Если в начале года за доллар давали примерно 3,75 лиры, то в ночь на понедельник курс превышал 7 лир. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.