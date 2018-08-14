МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Доля российских заемщиков с пятью и более действующими кредитами по итогам первого полугодия увеличилась до рекордного уровня в 5,62% от общего числа заемщиков, увеличение наблюдается уже третий год, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным БКИ, по итогам первого полугодия текущего года доля заемщиков с пятью и более кредитами увеличилась до рекордного уровня в 5,62%. Рост данного показателя наблюдается с июля 2016 года, когда доля заемщиков с пятью и более кредитами находилась на уровне 4,64%. До этого момента показатель достиг наибольшего уровня в декабре 2014 года — 5,2%.

В целом эксперты отмечают, что доля заемщиков, имеющих только один активный кредитный договор, постепенно снижается, уступая место мультикредитной модели поведения. Так, по состоянию на январь 2011 года, доля граждан, имеющих один действующий кредит, составляла 73%, в настоящее время этот показатель снизился на 20 процентных пунктов и в июне 2018 года зафиксировался на уровне 53%.

Аналитики указали, что количество кредитов имеет две критичные точки: 3 кредита и 5 кредитов. Если количество необеспеченных кредитов у клиента не превышает трёх, то качество кредитов у такого клиента абсолютно нормальное. При 4-5 необеспеченных кредитах риск невозврата возрастает примерно на 15-25%, а при количестве необеспеченных кредитов более 5 (6 и более) риск дополнительно возрастает ещё примерно на треть.

Гендиректор "Эквифакс" Олег Лагуткин напомнил, что количество кредитов на одного человека, в принципе, ничем не ограничено, кроме платежеспособности заемщика и кредитной политики банка. "В нашей практике известны беспрецедентные случаи, когда общее количество контрактов на одного человека составляло более пятисот единиц, а одновременно такой заемщик обслуживал порядка тридцати активных кредитных договоров", — заключил он.