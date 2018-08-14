МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, вырос во втором квартале 2018 года на 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

В квартальном выражении рост с учетом сезонных корректировок составил 0,5%. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали годового роста на 2,5%, а в квартальном выражении — на 0,4%.

При этом с учетом сезонных корректировок рост индикатора в годовом выражении составил 2%.

Рост ВВП за первый квартал в квартальном выражении с учетом сезонных корректировок был пересмотрен до 0,4% с сообщавшихся ранее 0,3%, а в годовом — до 1,4% с 1,6%.