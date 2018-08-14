КИЕВ, 14 авг ПРАЙМ. Визит миссии МВФ на Украину в начале сентября станет шагом к снижению неопределенности в украинской экономике и положительно скажется на валютном рынке, говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины.

Миссия МВФ посетит Киев 6-19 сентября. Стороны планируют обсудить последние экономические события, а также дальнейшие шаги, в том числе финансовую помощь от фонда для поддержания макроэкономической стабильности и устойчивого роста экономики Украины, заявили в МВФ.

В сообщении говорится, что Национальный банк Украины приветствует визит миссии МВФ как свидетельство неизменности курса Украины на проведение реформ и улучшение перспектив выделения финансовой помощи фонда в поддержку макроэкономической стабильности. "Приезд миссии МВФ в Киев — шаг к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшению ожиданий участников рынка", — приводит Нацбанк позицию своего руководителя Якова Смолия.

Также в сообщении говорится, что приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы, необходимые для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах, на приемлемых условиях.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году. Одними из главных требований МВФ для этого на сегодня являются создание на Украине антикоррупционного суда и повышение цен на газ.