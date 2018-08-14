МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Австрийская столица стала самым комфортным для проживания городом в мире. Таков итог ежегодного рейтинга, подготовленного исследовательским агентством Economist Intelligence Unit (входит в состав группы The Economist).

Вена стала первым за последние семь лет европейским городом, занявшим первое место.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как уровень здравоохранения, развитие городской среды, стабильность и безопасность, образование, культурная атмосфера. Максимальная сумма баллов по каждому указанному пункту — 100.

По итогам выставления оценки по каждому показателю баллы суммируются. Далее берется среднее значение при учете веса каждого показателя.

Вена в 2018 году показала почти идеальный результат — 99,1 балла. Австрийская столица набрала по 100 баллов почти по всем показателям, кроме культуры и окружающей среды.

Отмечается, что до этого в течение семи лет лидерство городов мира по уровню комфорта удерживал австралийский город Мельбурн. В этом году он также показал высокие результаты — 98,4 пункта. Вена обошла его по параметрам стабильности и безопасности.

Третье место по комфорту занимает японский город — Осака.

Четвертое место у канадского города Калгари, пятое — крупнейший мегаполис Австралии — Сидней.