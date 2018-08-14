АНКАРА, 14 авг — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник заявил, что грубейшее злоупотребление Соединенными Штатами американским долларом может привести к его ослаблению. Другие страны эти действия Вашингтона могут подтолкнуть к переходу к расчетам в национальных валютах.

"Я уверен, что подобное злоупотребление грубейшее ролью американского доллара в качестве мировой резервной валюты приведет к тому, что роль его будет ослабляться, будет падать, и все больше и больше стран, даже не затронутых американскими санкциями, будут на всякий случай уходить от доллара и полагаться на более надежных, более договороспособных партнеров с точки зрения использования их валют", — считает дипломат.

Лавров отметил также, что санкции США, в том числе против Турции, подрывают все принципы мировой торговли. "Про санкции я уже сказал: они незаконны, они подрывают все принципы мировой торговли, да и принципы, которые одобрены решениями Организации объединенных наций, в соответствии с которыми односторонние меры экономического принуждения нелегитимны", — пояснил он.