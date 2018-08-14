МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Министерство экономического развития РФ предложило дважды проиндексировать в 2019 году тарифы ЖКХ. Первый раз это будет сделано 1 января – на 1,7%, чтобы компенсировать повышение НДС в России с 18 до 20%. Повторное повышение, которое и будет собственно ежегодным, запланировано на 1 июля – еще на 2,4%.

В Минэкономразвития отметили, что рост тарифов при этом не превысит целевой уровень инфляции — 4%. Предложение обсуждается с Минстроем, где допустили корректировку предложенных цифр индексации.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", отметили, что предложение об увеличении тарифов ЖКХ в целом оправдано. Увеличение НДС действительно скажется на стоимости услуг для конечного потребителя. При этом такое решение также позволит субъектам РФ избежать компенсационных выплат в пользу ресурсоснабжающих компаний из местных бюджетов.

ПРИЧИНА СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Эксперт РАНХиГС Игорь Кокин напомнил, что вопрос о включении НДС в стоимость товаров и услуг ресурсоснабжающих организаций, у которых регулируются тарифы, уже был предметом обсуждений. В 2011 году пленум Высшего арбитражного суда постановил, что даже если НДС не включен в тариф, снабжающие организации вправе предъявлять его потребителю.

"Если исходить из логики этого постановления, то сегодня все ресурсоснабжающие организации могут увеличить свои цены на те же 2%. Но в отношении потребителей, и об этом говорил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Якушев, в России действуют предельные индексы платежей граждан за коммунальные услуги. Они ограничиваются 4%", — добавил эксперт.

В соответствии с действующим порядком, установленным постановлением правительства, если цены на услуги превышают этот предельный индекс, разницу субъекты РФ должны компенсировать из своих бюджетов ресурсоснабжающим организациям. При этом НДС является федеральным налогом и поступает в федеральный бюджет, пояснил Кокин.

"Естественно, субъекты РФ, понимая, что эти компенсации могут составить приличные суммы (до триллиона рублей), не хотят нести такие затраты. Они ставят вопрос перед федеральным правительством о компенсации этих затрат. Компенсировать никто не хочет, поскольку доходы от повышения НДС уже в федеральном бюджете распланированы. Поэтому Минэкономразвития и предложило такой вариант. Мы в следующем году в тарифе эти затраты заложим, но так как это будет следующий год, то предельные индексы будут пересмотрены и можно будет в следующем году менять цены на различные услуги", — считает он.

Кокин пояснил, что предельный индекс платежей граждан учитывает совокупный платеж за все услуги: электроэнергию, газ, воду, тепло. Поэтому в следующем году стоимость некоторых из них может оказаться больше, других – меньше. Таким образом, будет нивелировано общее повышение, а субъекты РФ не будут компенсировать расходы граждан из местного бюджета. Но следом за таким решением должно выйти постановление правительства о предельных индексах на 2019 год, которые обязаны учитывать этот рост. Все должно быть взаимосвязано, подчеркнул эксперт.

БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ АККУРАТНО

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Саида Сулейманова считает, что решение о двойном повышении тарифов ЖКХ будет принято, поскольку, с точки зрения министерства, тому есть объективные предпосылки. Тарифы будут повышаться вслед за ростом инфляции.

"Может быть уменьшение этих цифр, не столь резкое повышение. Между этими двумя периодами разделят, чтобы оно не было столь сильно ощутимым. Влияние на общественное мнение тоже имеет значение, с учетом того, что принято много непопулярных мер: повышение пенсионного возраста и НДС. Планируется еще вводить новые налоги. Скорее всего, будут действовать аккуратно", — сказала она.

Сулейманова отметила, что сложно оценить оправданность данной меры, но с точки зрения экономики, покрытия расходов, она верна. Повышение НДС потянет за собой все цены.

"Это – косвенный налог, который сразу отразится на ценах всех товаров и услуг. Поэтому, на мой взгляд, и инфляция может оказаться выше целевого уровня. По крайней мере, скрытая точно будет выше заявленного. Это скажется на конечных ценах для потребителя", — заключила она.