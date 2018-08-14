МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Министерство финансов предлагает заменить существующую в настоящее время плату за негативное воздействие на окружающую среду экологическим налогом. Новый налог, как сказано в проекте поправок к Налоговому кодексу, предполагается ввести с 2020 года.

Необходимость в экологическом налоге Минфин обосновал слабым администрированием платы за загрязнение окружающей среды.

Поступления от платы за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет в 2017 году составили 14,2 млрд рублей. На 2018 год показатель запланирован на уровне 11,6 млрд рулей. Минфин ожидает существенного увеличения поступлений от экологического налога.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают, что введение экологического налога улучшит качество администрирования и увеличит поступления в бюджет. Под вопросом остается эффективное расходования "увеличенных поступлений".

СБОРЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ ВЫРАСТУТ

"Думаю, трансформация экологического сбора в налог должно быть положительно воспринято добросовестными налогоплательщиками. Согласно планам правительства РФ, после донастройки налоговой системы она не будет меняться ближайшие 6 лет, таким образом, учитывая значительный рост неналоговых платежей в последние годы, бизнес может быть более спокоен за эту статью расходов", — считает руководитель управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилл Кукушкин.

По его словам, в выигрыше будет и государство, поскольку введение экологического налога, при сохранении текущей нагрузки, улучшит качество администрирования и увеличит поступления в бюджет.

Эксперт "Финам" Алексей Калачев полагает, что после введения нового налога нагрузка на бизнес все-таки вырастет.

"Как всегда, эта "медаль" имеет две стороны. На лицевой – включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс упорядочит и повысит собираемость. Налоговой службе проще администрировать любые сборы, так как за неуплату налогов предусмотрена жесткая ответственность. Это повысит ответственность предприятий за экологическую обстановку и обеспечит финансирование экологических программ", — говорит Калачев.

"На обратной стороне – рост налоговой нагрузки на предприятия. Хотя утверждается, что размер сборов не увеличится, объективно налоговая нагрузка на бизнес вырастет. Во-первых, платежи, которые зачастую приходилось выцарапывать через суд, теперь будут собираться авансом. И, во-вторых, круг плательщиков нового налога увеличится по сравнению с платежами за вредные выбросы. Увеличение налоговой нагрузки на фоне роста ставок НДС и предложения по изъятию "сверхдоходов" в целом отрицательно влияет на деловой климат", — поясняет эксперт.

КУДА ПОЙДЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ?

По мнению Кукушкина, главное, чтобы новый налог шел в бюджеты регионов и распределялся непосредственно по целевому назначению — на компенсацию ущерба окружающей среды.

Из законопроекта, представленного Минфином, не ясно будущее распределения поступлений налога между федеральным и местными бюджетами. Сейчас 95% платы за негативное воздействие поступает местным властям и расходуется на компенсацию экологического ущерба.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта лишь предполагается сохранение действующих в настоящее время пропорций распределения сумм экологического налога по бюджетам разного уровня: 5% – в доход федерального бюджета, 95% – в доход бюджета субъектов РФ.

ДЕНЬГИ СОБЕРУТ, А ЭКОЛОГИЯ ОСТАНЕТСЯ

Эксперты-экологи, комментируя законопроект Минфина, отметили, что он не мотивирует предпринимателей выполнять экологические требования. Кроме того, в ведомствах, отвечающих за экологию, существует неразбериха в использовании средств, выделяемых на экологические программы.

"Этот налог, на мой взгляд, вообще никак не мотивирует предпринимателей для самостоятельного решения проблем экологии, поскольку эти деньги заберут все равно. Предприниматель будет понимать, что что бы он ни сделал, эти деньги все равно отнимут. Поэтому нет смысла заниматься, к примеру, очистными мероприятиями, сточными водами или раздельно собирать пластик на производстве и отправлять на вторсырье. Я буду все сваливать в одну кучу, потому что я все равно буду за это платить государству", — считает представитель межрегионального общественного экологического движения "Отпор" Наталья Самойлова.

По ее словам, экологическая ответственность производителя должна регламентироваться таким образом, чтобы мотивировать его проводить самостоятельно все экологические мероприятия и существенно уменьшать плату за воздействие на окружающую среду.

"Если ты ленивый предприниматель, то плати государству больше, а оно само будет направлять деньги на восстановительные мероприятия, которые необходимо проводить. Если ты неленивый, ответственный предприниматель, и ты считаешь свои деньги, ты будешь делать все для того, чтобы не вредить экологии и беречь природу от вредного воздействия", — говорит Самойлова.

Генеральный директор Центра экологических инициатив Владимир Кузнецов считает, что появление законопроекта об экологическом налоге свидетельствует о том, что министерство экологии и Росприроднадзор не в состоянии реализовать полномочия по сбору платы за негативное воздействие на окружающую среду.

"Минэкологии и Росприроднадзор расписываются в том, что они не в состоянии реализовать эти полномочия. Очевидно, у них не хватает ресурсов", — говорит эксперт.

Он отметил существование неразберихи в распределении ответственности за экологию и ресурсов, выделяемых на экологические программы.

"Нужно менять всю систему, отнимать у этих 12-15 ведомств, которые имеют около 100 полномочий в области обращение с отходами и природными ресурсами и создавать функциональный орган на 5 лет, который как чрезвычайная комиссия обнулит все законодательство и начнет все с чистого листа. Иначе мы ничего не изменим в плане загрязнения окружающей среды", — заключил Кузнецов.