КИЕВ, 14 авг — ПРАЙМ. Экономика Украины растет десять кварталов подряд – рост реального ВВП во втором квартале текущего года составил 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается во вторник на сайте кабмина Украины со ссылкой на данные госкомстата.

По данным кабмина, одним из факторов стал рост товарного экспорта. Так, за первое полугодие рост этого показателя составил 12,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В абсолютных цифрах объем товарного экспорта превысил 23,2 миллиарда долларов.

Сообщается, что экспорт услуг из Украины вырос на 5,7% — до 5,38 миллиарда долларов — и превысил импорт. Положительное сальдо торговли услугами за первое полугодие составило 2,8 миллиарда долларов.

"Евросоюз остается ключевым для Украины внешним рынком. Объем экспорта товаров и услуг в ЕС по итогам первого полугодия превысил 11,1 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Согласно последним прогнозам министерства экономического развития и торговли Украины, рост ВВП в 2018 году ожидается на уровне 3,2%, в 2019 году — 3%, в 2020 году — 3,8%, в 2021 — 4,1%.

В то же время, по прогнозу Нацбанка Украины, ВВП в 2018 году будет на уровне 3,4% при инфляции 8,9%. По данным регулятора, рост экономики страны в 2019 году замедлится до 2,5% с 2,9%, прогнозируемых ранее. Прогноз потребительской инфляции на конец 2019 года остался неизменным — на уровне 5,8%. В 2020 году Нацбанк, как и ранее, ожидает рост ВВП на 2,9% при инфляции 5%