МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Чистый убыток "Почты России" в первом полугодии составил 4,071 миллиарда рублей, сократившись на 25,3% с 5,453 миллиарда рублей за аналогичный период 2017 года, свидетельствует отчетность компании.

Выручка почтового оператора в январе-июне составила 87,186 миллиарда рублей, увеличившись на 7,8%. В том числе доходы от услуг почтовой связи составили 65,395 миллиарда рублей (рост на 5,8%), от торговой деятельности – 11,616 миллиарда рублей (рост на 15,7%), от денежного посредничества – 4,73 миллиарда рублей (снижение на 0,8%), от прочей деятельности – 5,445 миллиарда рублей (рост на 29,2%).

Себестоимость выросла на 4,6% — до 84,113 миллиарда рублей. В том числе себестоимость услуг почтовой связи составила 68,481 миллиарда рублей (рост на 3%), торговой деятельности – 7,518 миллиарда рублей (рост на 14,8%), денежного посредничества – 3,753 миллиарда рублей (снижение на 0,6%), прочей деятельности – 4,362 миллиарда рублей (рост на 19,8%).

Коммерческие расходы "Почты России" в январе-июне составили 5,466 миллиарда рублей, увеличившись на 10,5%.

Валовая прибыль возросла в 7,7 раза – до 3,073 миллиарда рублей. Убыток от продаж упал в 1,9 раза – до 2,393 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения сократился в 1,5 раза – до 4,096 миллиарда рублей.

ФГУП "Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 297 миллионов посылок. Оно обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту", составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы). "Почта" имеет складские мощности, логистические центры и 42 тысячи почтовых отделений, а также свыше 16 тысяч единиц автотранспорта, более 800 собственных вагонов. По итогам 2017 года выручка "Почты России" от операционной деятельности выросла на 8,1% и составила 178,1 миллиарда рублей.