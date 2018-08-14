МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Россия, возможно, перевела значительную часть своего портфеля госдолга США в Бельгию и на Каймановы острова для "защиты от изъятия" американской стороной, пишут эксперты Совета по международным отношениям (CFR) Бенн Стейл и Бенджамин Делла Рокка в блоге на сайте организации.

"Россия, вероятно, продала "только" около 45% своего портфеля казначейских облигаций, а не 84%, о которых свидетельствовали последние данные Минфина США, 16% по-прежнему зарегистрированы как российские активы в США, а остальные 39% скрыты в Бельгии и на Каймановых островах", — считают эксперты. Согласно данным минфина США, РФ сократила владения американским госдолгом с 96 миллиардов в марте до 15 миллиардов в мае, — на 81 миллиард долларов.

Они объяснили, однако, что согласно дополнительным официальным данным министерства финансов США, которые учитывают только владения долгосрочными облигациями казначейства, РФ с марта по май продала таких бумаг лишь на 35 миллиардов долларов.

При этом из-за укрепления доллара в эти месяцы и снижения долларовой стоимости недолларовых активов РФ, официальные цифры российского ЦБ также стоит скорректировать — с 50 миллиардов проданного долга США до 43 миллиардов.

Далее эксперты отметили, что в апреле и мае владения госдолгом США резко выросли в Бельгии, где расположен банк-депозитарий Euroclear, а на Каймановых островах, — на 25 и 20 миллиардов долларов соответственно. "Эта сумма в 45 миллиардов долларов вполне покрывает "недостающие" (в расчетах минфина США и ЦБ РФ — ред.) 38 миллиардов долларов (казначейских бумаг — ред.)", — пишут эксперты CFR.

"С усилением напряженности между США и Россией нас не удивит дальнейший такой "офшоринг" принадлежащих России казначейских бумаг в ближайшие месяцы",- добавляют эксперты.

Совет по международным отношениям (CFR) является частной экспертной организацией США, специализирующейся на оценке международных связей. Была основана в 1921 году.