(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Где добылась, там и пригодилась — Белый дом обсуждает норматив обязательных поставок нефти на НПЗ — Как стало известно "Ъ", российские нефтекомпании могут обязать поставлять на отечественные НПЗ не менее 17,5% от своей добычи. Правительству поручено проработать этот вопрос по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. Источники "Ъ" в отрасли связывают инициативу с "Роснефтью", крупнейшим владельцем НПЗ. В случае реализации инициативы она может ударить по частным нефтедобытчикам без своих заводов, в основном поставляющим нефть на экспорт и имеющим льготы. Эксперты считают, что идея призвана удешевить сырье, но не уверены, что ее реализация повысит рентабельность НПЗ.

— Показ закрывается — Число кинотеатров начало сокращаться — В России с начала 2018 года впервые за несколько лет закрылось больше кинозалов, чем открылось, следует из подсчетов "Невафильм Resarch". На статистику повлияли снижение киносборов и финансовые проблемы отдельных компаний: к примеру, в конце июля суд ввел процедуру наблюдения в структуре одной из крупнейших сетей "Люксор". Кроме того, часть залов нарушали правила пожарной безопасности и были закрыты после проверок МЧС. К росту рынок теперь вернется нескоро — через три-четыре года, считают эксперты.

— Боливар избавят от нулей — Власти Венесуэлы придумали денежную реформу — Гиперинфляция и падение нефтедобычи вынудили власти Венесуэлы инициировать масштабную денежную реформу — национальная валюта страны с 20 августа будет привязана к курсу криптовалюты петро, стоимость размещения которой ранее была поставлена в зависимость от цены нефти. Также власти страны объявили о переходе к рыночным ценам на бензин для прекращения его контрабандного вывоза за рубеж. Пока не ясно, как ЦБ страны будет поддерживать новый валютный режим — сейчас курс черного рынка и официальная цена боливара расходятся весьма значительно.

— Производствам чужих денег не надо — Корпоративное кредитование по-прежнему растет очень медленно — Июльский обзор динамики развития банковского сектора, опубликованный Банком России, демонстрирует накапливающиеся проблемы промышленности как заемщика. В корпоративном секторе наиболее быстро растущие отрасли по объемам взятых кредитов — транспорт и связь, строительство и малый бизнес, последние два сектора выходят из стагнации с опозданием в сравнении с другими. Аутсайдер по приросту портфеля кредитов — обработка, в том числе из-за санкций в отношении "Русала".

— Ось очень зла — Как давление со стороны США сплачивает Россию, Турцию и Германию — Санкции, введенные США против России и Турции, а также торговые пошлины против Евросоюза и той же Турции запустили процесс политического сближения в треугольнике Москва—Анкара—Берлин. Во вторник в столице Турции глава МИД России Сергей Лавров и его коллега Мевлют Чавушоглу демонстрировали взаимопонимание практически по всем вопросам (в том числе сирийскому) и критиковали политику Вашингтона, которая, по их словам, пугает всю Европу. Уже в конце этой недели в Германии встретятся президент РФ Владимир Путин и канцлер Ангела Меркель, которая накануне поддержала Турцию, где из-за конфликта с Вашингтоном рухнула лира. А в сентябре в Берлин отправится и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— БАМ выезжает на угле — ОАО РЖД обещает побить рекорды по его экспорту на восток — Как выяснил "Ъ", на заседание президентской комиссии по ТЭКу в конце августа будет вынесено еще более масштабное увеличение экспорта угля на восток, чем ранее: вместо 180 млн т к 2025 году говорится о 195 млн т, есть предложения и о 240 млн т. Для финансирования развития железных дорог под эти объемы ОАО РЖД могут дать право оставить у себя чистую прибыль, дивиденды монополия будет платить лишь по привилегированным акциям. Но, по мнению аналитиков, с наращиванием мощностей под экспорт угля на восток можно просчитаться.

— Медицинскую промышленность оживят деньги нацпроекта — Минпромторг прогнозирует отрасли трехкратный рост к 2030 году — Согласно новой Стратегии развития медицинской промышленности в РФ, подготовленной Минпромторгом, рынок отечественных медизделий к 2020 году должен вырасти в 3,5 раза — на фоне роста отрасли в целом до 543 млрд руб. Для этого ведомство предлагает стимулировать локализацию, создавать отраслевые кластеры и вводить систему мер налогового стимулирования. Помешать росту отрасли, по мнению Минпромторга, могут в первую очередь колебания курса рубля и ограничение импорта комплектующих.

— Интенсивность корпоративных банкротств пошла на спад — Мониторинг делового климата — Очередное исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), анализирующего ситуацию с корпоративными банкротствами в экономике РФ, зафиксировало снижение их количества во втором квартале 2018 года на 2,2%. В первом квартале этот показатель также сократился (на 3,1%) по сравнению с пиковым значением четвертого квартала 2017 года, когда наблюдалось сжатие экономики (сравнение было проведено с учетом сезонности).

— Наша цель — оптимизм — Программу кандидата в мэры Москвы от КПРФ поддержали всем совхозом — Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин представил свою предвыборную программу, в которой предлагается увеличить пенсии горожанам до 24 тыс. руб., а программу реновации "пересмотреть". Вчера же прошли первые дебаты кандидатов в мэры, на которых господин Кумин и кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев критиковали работу департамента транспорта Москвы. Обсудили кандидаты и проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

— Визовым центрам готовят новые правила — "Деловая Россия" вступилась за законопроект сенаторов — В "Деловой России" обсудят в сентябре на круглом столе резонансный законопроект об аккредитации визовых центров с экспертами и участниками рынка. В организации не исключают, что вместо ограничения иностранного участия до 20% можно обязать визовых операторов "сделать прозрачной структуру владения". Сложности у визовых операторов могут возникнуть и из-за их аффилированности с турбизнесом, считают собеседники "Ъ" на рынке. В российском отделении "Трансперенси Интернешнл" полагают, что поправки могут быть выгодны самому крупному оператору — VFS Global.

— Таксистам предложат предъявлять права пассажирам — Мэрия Москвы предложила ужесточить требования к водителям-иностранцам — Мэр Москвы Сергей Собянин предложил законодательно запретить работу в такси водителям с иностранными правами, а до этого — обязать агрегаторов включать документы водителя в информацию о заказе. Запрет на иностранные права уже действует, но с оговорками. Выступив с инициативой, господин Собянин включился в масштабную дискуссию о судьбе закона о такси, который готовится в Госдуме уже несколько лет.

— Врио бывшего губернатора — Как выстраивает управление Псковской областью преемник Андрея Турчака — "Ъ" продолжает серию репортажей из регионов, где 9 сентября пройдут губернаторские выборы. Псковскую область ее бывший губернатор Андрей Турчак, уходя на повышение, оставил в политически нестабильном состоянии. Однако, несмотря на наличие сильной оппозиции и разнонаправленных интересов элитных групп, реальных конкурентов на выборах у врио губернатора Михаила Ведерникова не будет. За тем, как выходец из администрации президента (АП) на посту главы региона продолжает начинания своего предшественника, наблюдала корреспондент "Ъ" Мария Карпенко.

— У полковника Захарченко выводы не сошлись с доказательствами — Бывший сотрудник МВД не понял предъявленного ему обвинения — Во вторник Пресненский суд Москвы начал рассмотрение одного из самых резонансных дел последнего времени — в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковника полиции Дмитрия Захарченко. Всероссийскую известность экс-полицейскому принесли результаты обысков по его делу, в ходе которых было изъято в разной валюте в общей сложности более 9 млрд руб. Впрочем, под суд Дмитрий Захарченко попал по обвинению, с этими деньгами не связанному: ему инкриминируют получение взяток — $800 тыс. и скидочной карты от владельца сети ресторанов La Maree Мехди Дусса, а также воспрепятствование правосудию, состоявшее в том, что полковник сообщил представителям Нота-банка о грядущих у них обысках.

— Виктора Кудрявцева просят вернуть домой живым — Ученые призывают отпустить из СИЗО обвиненного в госизмене 74-летнего коллегу — Санкт-Петербургский союз ученых обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с научным сотрудником ЦНИИмаша Виктором Кудрявцевым, обвиненным в госизмене. Авторы открытого письма указывают, что 74-летний ученый содержится в СИЗО в условиях, которые "угрожают его здоровью и даже жизни". Они просят президента "использовать авторитет", чтобы ученому до суда изменили меру пресечения. Ранее сын Виктора Кудрявцева рассказывал "Коммерсантъ FM", что отец из-за диабета не может есть тюремную пищу, а адвокат жаловался, что администрация СИЗО отказывается передать ученому необходимые лекарства.

— Новое физическое явление — МФТИ впервые попал в топ-500 рейтинга ARWU — Российские вузы улучшили позиции на международном образовательном рынке. В опубликованный вчера шанхайский рейтинг вузов Academic Ranking of World Universities (ARWU) вошло 12 университетов из РФ. Из них четыре учебных заведения попали в топ-500, в том числе МФТИ — впервые. Все попавшие в рейтинг университеты участвуют в программе "5-100", созданной после указа президента о необходимости вхождения вузов РФ в топ-100 мировых рейтингов. Однако эксперт отмечает, что отечественные институты из шести показателей рейтинга могут конкурировать только по четырем.

— Строителям базы ВДВ пересчитали неустойку в мошенничество — Арестованы фигуранты дела о хищении средств предприятия Спецстроя — Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы арестовал бывшего члена совета директоров Кредитбанка, ныне бизнесмена Рубена Мазманяна. Вместе со своими деловыми партнерами по компании "Стройсервисгрупп" он обвиняется в хищении средств у входившего в Спецстрой России ФГУП "Спецстройинжиниринг". По версии следствия, деньги похищались "под видом выполнения" фирмой господина Мазманяна работ по обустройству учебно-материальной базы 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, расположенной в Туле. Ущерб от действий банкира и трех его подельников, по подсчетам следствия, превысил 450 млн руб.

— Россия вмешалась в бюджет Пентагона — Военные расходы на будущий год в $716 млрд утвердили с оглядкой на Москву — Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год объемом $716 млрд. Он получился компромиссным: наиболее одиозные пункты, внесенные нижней палатой Конгресса, были удалены. Главными пострадавшими оказались Китай (госучреждениям США запрещено закупать продукцию Huawei и ZTE) и Турция (из-за планируемой закупки Анкарой российских зенитных ракетных систем C-400 остановлена поставка туда самолетов F-35). Вашингтон также сократит затраты на участие в Договоре об открытом небе, чтобы склонить Москву к выполнению своих условий.

— Главного диссидента Кубы подозревают в покушении на убийство сотрудника МВД — Борьба за власть — "Патриотический союз Кубы" (UNPACU) — самая влиятельная оппозиционная сила страны — активизировал кампанию за освобождение из тюрьмы своего лидера Хосе Даниэля Феррера. Его арестовали по подозрению в покушении на жизнь должностного лица еще 3 августа, однако в СМИ эта информация попала лишь в понедельник.

— Фонды взяли госдолгом — ОФЗ помогли крупнейшим НПФ пройти стресс-тесты — Шесть из десяти крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) прошли обязательное стресс-тестирование с большим запасом прочности. Их показатели более чем в 90% случаев демонстрируют удовлетворительный результат при минимальном уровне в 35%. К прохождению испытаний фонды накопили значительную долю консервативных гособлигаций и пока не намерены менять инвестиционную стратегию. Отказались раскрывать результаты лишь фонды группы "ФК Открытие" и НПФ "Будущее", которые, судя по всему, не хотят "хвастаться" своими показателями.

— Санкциям обещают золотые горы — Золотопромышленники выступили против изъятия своих сверхдоходов — Как выяснил "Ъ", на предложение помощника президента Андрея Белоусова изъять сверхдоходы у металлургов и химиков отозвались и золотопромышленники, из которых в узкий список перспективных доноров бюджета попало только ПАО "Полюс" Саида Керимова. Союз золотопромышленников (отраслевое лобби) оценил потери бюджета от изъятий в сумму до 79 млрд руб. в год. Также лобби обратило внимание Минпромторга на капиталоемкость отрасли, отсутствие у нее преимуществ из-за внешней конъюнктуры и на высокую значимость золота "в условиях санкций". Как предупреждает союз, России, как Ирану и Северной Корее, может понадобиться золото для внешнеторговых расчетов, поэтому снижать его добычу нельзя.

— "Яндекс" собирается в путешествие — Компания объединяет свои сервисы в сфере онлайн-travel — "Яндекс" перезапустит сервисы по поиску авиабилетов, отелей, туров, расписаний и билетов на поезда в рамках единого travel-портала. Руководить процессом компания пригласила бывшего гендиректора Ozon.travel Дмитрия Яковлева. Впрочем, потребность пользователя в универсальном портале для путешествий пока неочевидна, предупреждают эксперты.

— Война в обмен на инвестиции — Инвесторы выбирают рынок США — Международные инвесторы обеспокоены перспективами мировой экономики на фоне развязанной США торговой войны. Поэтому управляющие инвестиционных фондов активно наращивают долю наличных и сокращают вложения в акции компаний европейских и развивающихся стран. В то же время инвесторы охотно наращивают вложения в американские активы на фоне уверенного роста экономики США.

— ВТБ подписался на "Возрождение" — Госбанк купит акции у Bonum Capital — ВТБ достиг соглашения с Bonum Capital по ключевым условиям покупки банка "Возрождение". Он договорился о приобретении не менее 75% акций банка, но рассчитывает получить пакет в размере более 90%. Сделку планируется закрыть в сентябре. Глава "Возрождения" Марк Нахманович покинул свой пост, его место занял член правления ВТБ Геннадий Солдатенков. Планируется, что к 2020 году "Возрождение" будет полностью интегрирован в ВТБ и его бренд исчезнет.

— Граждане обросли микродолгами — Более трети рефинансировавших займы берут новые — Рефинансирование становится все более востребованным заемщиками микрофинансовых организаций. Обычно к этой услуге прибегают граждане, которые уже не могут обслуживать накопившиеся долги. При этом более трети заемщиков, снизив свою кредитную нагрузку, тут же набирают новые займы, несмотря на запрет рефинансирующей организации, что нередко заканчивается дефолтом. Эксперты считают, что решить эту проблему возможно только путем введения серьезной ответственности кредиторов за выдачу займов при превышении определенного уровня долговой нагрузки.

— Авиакомпании просят их не керосинить — Правительство обсуждает топливные льготы для отрасли — Минтранс предложил экстренно поддержать авиакомпании, выдав из бюджета 22,5 млрд руб. для компенсации роста цен на авиакеросин, который к концу года достигнет 30%. В ФАС считают заявления о таком росте цен "некорректными", но Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) отмечает, что цена топлива лишь за первое полугодие выросла почти на 35%. В итоге расходы авиакомпаний на керосин увеличились на 43,8%, до 175,6 млрд руб. АЭВТ предложила Минтрансу изменить Налоговый кодекс, так чтобы на 11 тыс. руб. на тонну увеличить акцизный вычет, который авиакомпании получают на керосин.

— Грузовики досмотрят мобильно — Через Крымский мост их пропустят по временной схеме — Как выяснил "Ъ", структура Минтранса РФ вновь не успевает в срок завершить работы по обеспечению транспортной безопасности автоподходов к Крымскому мосту со стороны Керчи. Исполнение контракта, сроки которого уже однажды переносили с 30 апреля на 30 сентября, видимо, завершится лишь к декабрю. Но чтобы все же начать движение грузовиков по мосту с 1 октября, по данным "Ъ", придется временно использовать не стационарные, а мобильные досмотровые комплексы. Это, считают эксперты, ограничит грузопотоки и увеличит стоимость работ.

— "Белой птице" не хватает денег — Контрагенты готовятся банкротить структуры группы — Несколько контрагентов крупного производителя мяса бройлера "Белая птица" подадут заявления о банкротстве трех основных компаний группы. Сама она тем временем начала останавливать работу предприятий. Найти покупателя на них пока безуспешно пытается владелец "Белой птицы" Дмитрий Ананьев.

— В моллах нашли главных — Торговая недвижимость сменила лидеров — Покупка московских торгцентров у австрийской Immofinanz позволила петербургской Fort Group впервые войти в пятерку крупнейших владельцев торговой недвижимости в России. В этом рейтинге, составленном Infoline, компании удалось сдвинуть с четвертого места ГК "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Сегодня стать заметным игроком на этом рынке можно только за счет покупки готовых объектов, поскольку из-за кризиса новые центры практически не строятся.

— Индийским лекарствам напомнили историю — Промсвязьбанк требует от Shreya вернуть деньги — Промсвязьбанк добивается взыскания с российской "дочки" индийского фармпроизводителя Shreya Life Sciences Суджита Кумара Сингха почти 7 млрд руб. Половина этой суммы может быть задолженностью ликвидированного в 2015 году дистрибутора "Шрея Корпорейшнл", с которого банк безуспешно пытался взыскать долги.

— Samsung оформила возврат — Компания добилась отмены пошлин на комплектующие для телевизоров — Samsung Electronics с начала 2018 года выиграла три судебных процесса против структур Федеральной таможенной службы (ФТС). Компания ввозила в Россию блоки питания для телевизоров, платя за них пошлину от 3,3% до 10%, но потом потребовала от таможни вернуть более 67 млн руб. из уплаченных средств. Речь могла идти об ошибке при декларировании товаров или о попытке ускорить прохождение грузов, считают юристы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Борис Минц отдает за долги одну из крупнейших пенсионных групп — ФГ "Будущее" перейдет под контроль кипрской Riverstretch Trading & Investments. Она может стать промежуточным владельцем — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца, которые входят в финансовую группу "Будущее", вскоре сменят владельца. Группа перейдет под контроль к кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), об этом будет объявлено в ближайшем будущем, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к одной из сторон сделки (ее сейчас согласовывает Центробанк, говорит один из них), и подтвердил кредитор O1 Group Минца.

— Чем опасны новые санкции США — Российским госбанкам станет труднее работать, а Минфину – занимать для покрытия дефицита — Главное в списке санкций – запрет на покупку нового российского госдолга и на операции с долларом для российских госбанков. Законопроект отсылает к закону о чрезвычайных международных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA, принят в 1977 г., позволяет вводить санкции против государств) и предлагает президенту США блокировать все сделки финансовых организаций из списка, если их имущество находится в США, попадает в США, принадлежит или находится под контролем гражданина США. В списке – Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ.

— В США принят рекордный по размеру военный бюджет — Но антироссийского разворота в военном строительстве эксперты не ожидают — Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал закон об оборонном бюджете (NDAA) на 2019 финансовый год (начинается 1 октября 2018 г.), принятый незадолго до этого подавляющим большинством голосов в обеих палатах конгресса. Из рекордных за всю историю страны номинальных $716 млрд, предусмотренных законом, $69 млрд выделяется в отдельный фонд, из которого финансируются зарубежные военные операции вооруженных сил США, включая боевые действия в Ираке, Сирии, Афганистане, Йемене и других странах.

— В Москве может пройти несанкционированный "Марш матерей" — Его участники требуют освобождения арестованных по делу "Нового величия" — В Москве на среду запланирован не согласованный с властями "Марш матерей" в поддержку арестованных по делу движения "Новое величие". Его участницы 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик проходят по уголовному делу, возбужденному по ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества"), они были помещены в СИЗО в марте 2018 г. По версии следствия, участники "Нового величия" хотели захватить власть путем госпереворота. По данным "Медиазоны", в движении участвовал сотрудник центра "Э". Всего по делу проходят 10 человек, шестеро находятся в СИЗО, четверо – под домашним арестом.

— Полковник Захарченко вспомнил о прокуроре Вышинском — Начался суд над "самым богатым" сотрудником МВД — В Пресненском суде Москвы во вторник начался процесс по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки и воспрепятствовании следствию. Захарченко работал в управлении "Т", занимающемся борьбой с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, но особый резонанс это дело получило после того, как в квартире его сестры обнаружили почти 9 млрд руб. в разных валютах. Захарченко и его родственники отрицают связь с этими деньгами.

— Налоговое оздоровление — Минпромторг предложил отменить нулевую ставку НДС для производителей и дистрибуторов иностранных медицинских изделий. Это следует из проекта распоряжения правительства "Об утверждении Стратегии развития медицинской промышленности России до 2030 г.", опубликованного вчера министерством. По его мнению, отмена льготы сделает более конкурентными цены медицинской продукции, производимой в России, в том числе из импортных комплектующих. Для них льгота сохранится.

— "Авиастроение должно быть в тонусе. Это в интересах всей страны" — Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказывает о новых инвесторах отрасли, стоимости и перспективных моделях нового российского самолета МС-21-300 — Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) стоит на пороге больших перемен, высокопарные выражения здесь уместны: состоящий почти из сотни юрлиц холдинг переходит на единую акцию. Из него будет выделена "дочка" по гражданскому авиастроению, открытая для инвесторов, рассказал президент корпорации Юрий Слюсарь. Сначала будут привлечены инвесторы в лице госбанков, но гражданское авиастроение должно стать привлекательным и для частного капитала, надеется он.

— ВТБ объявил о покупке "Возрождения" — К 2020 году госбанк присоединит "Возрождение" – цена акций последнего взлетела на Московской бирже при высоких оборотах торгов — "История банка "Возрождение" продолжается…", – говорилось в презентации банка "Возрождение" для инвесторов от 1 июня. Теперь выяснилось, как: банк будет продан ВТБ и просуществует еще не более 2,5 г. Во вторник ВТБ объявил, что подписал с фондом Bonum Capital меморандум о покупке минимум 75% акций "Возрождения", сделка будет закрыта в сентябре.

— "АвтоВАЗ" начал производство новой Lada Granta — Дилеры ожидают старта продаж в сентябре — На "АвтоВАЗе" началось серийное производство обновленного семейства Lada Granta, сообщил автоконцерн 14 августа. Основное отличие от предыдущего поколения – X-образное исполнение передней части кузова, как у самой продаваемой модели Lada – Vesta. Правда, компания не стала делать Х-образную выштамповку дверей.

— Как меняется автодилерский бизнес — Автодилер "Дженсер" лишился контрактов в Москве — Как выяснили "Ведомости", автодилер "Дженсер" перестал быть официальным продавцом новых автомобилей в Москве. Сейчас, по словам сотрудника колл-центра "Дженсера", компания проводит только сервисное обслуживание и перестала быть официальным дилером какой-либо марки в Москве.

— Гражданское самолетостроение будет выделено в отдельную компанию и продано инвесторам — Ее акционерами станут госбанки, затем может прийти и частный капитал — В конце 2019 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) завершит переход на единую акцию, рассказал в интервью "Ведомостям" президент ОАК Юрий Слюсарь (см. стр. 08). Сама ОАК на 92,3% принадлежит Росимуществу, в нее входит около 100 компаний, разбитых на субхолдинги. Через год ОАК будет состоять из четырех дивизионов: военной авиации (выпуск истребителей), транспортной и специальной (бомбардировщики); а гражданский дивизион, по словам Слюсаря, станет отдельной дочерней компанией корпорации.

— Кинотеатры копят долги перед прокатчиками фильмов — Им не хватает денег из-за слабых кинопремьер — Несколько крупных сетей кинотеатров в последние месяцы сильно задерживают платежи кинопрокатчикам, рассказали "Ведомостям" сотрудники двух кинокомпаний, среди должников – объединенная сеть кинотеатров Александра Мамута ("Формула кино" и "Синема парк") и "Киномакс".

— Российский бизнес заменяет людей роботами — Это сулит не только экономию, но и защиту от человеческого фактора — В 2018 г. Альфа-банк хочет заменить людей роботами в нескольких рутинных бизнес-процессах и сэкономить до 85 млн руб., рассказал "Ведомостям" представитель банка. По его словам, сейчас банк роботизировал семь операционных процессов, сумев сэкономить около 20 млн руб., а к концу года намерен нарастить число процессов до 30. До роботизации банк планировал нарастить операционный штат на 3,3%, но теперь надеется избежать увеличения.

— Гидрометцентру не хватает кадров — Почему молодежь не идет туда работать — О кадровой проблеме в Гидрометцентре говорят не первый год. Бывший директор центра, а ныне его научный руководитель Роман Вильфанд рассказывает, что кадровые проблемы остро встали перед Гидрометцентром еще в конце 1990-х гг., когда произошел сильный отток квалифицированных людей из науки. Ситуация стала немного лучше к 2007-2008 гг., но полностью не выправилась. Всего, по оценкам Вильфанда, в отрасли сейчас работает около 35 000 человек. Большинство занимается наблюдениями, и именно в этой сфере происходит сокращение персонала за счет автоматизации. Синоптиков, которые прогнозируют погоду, по подсчетам Вильфанда, всего в отрасли около 2000 человек. Но больше, по его мнению, для России и не требуется.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Объяснят на пальцах — Новый приказ МВД утвердил порядок установления личности в режиме онлайн по отпечаткам пальцев — Вступил в силу приказ МВД России, детально прописывающий идентификацию личности по отпечаткам пальцев рук в режиме реального времени. Технически это уже возможно — появились ручные сканеры, которые мгновенно сверят полученные отпечатки с данными, хранящимися в базе данных.

— Город пешей доступности — Минтранс объяснил, как организовывать пешеходные зоны — Министерство транспорта разработало рекомендации для региональных и муниципальных властей по организации пешеходных пространств в крупных городах. Минтранс предложил при развитии пешеходных зон учесть специфику жилых кварталов, набережных, бульваров и других зон отдыха.

— Деньги опаздывают на лекцию — Кредиты на оплату образования студенты получат в декабре — К 1 сентября кредиты на оплату высшего образования никто не получит. Программа образовательного кредитования заново заработает только 1 декабря этого года. Об этом "Российской газете" сообщили в Минобрнауки. "С учетом проведения процедуры реорганизации Министерства образования и науки РФ сроки возобновления программы перенесены на 1 декабря 2018 года", — заявили в министерстве.

— Продается квартира с бабушкой — Жилье стали выставлять на продажу вместе со стариками — Много шума наделало объявление, появившееся на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений в Пензе. В нем на полном серьезе и без утайки предлагали купить квартиру… вместе с 81-летней бабушкой. Людей возмутил не столько сам факт продажи жилья "с обременением", что встречается достаточно часто и в других регионах, сколько стилистика автора.

— "Ласточки" до Пскова — Владимир Путин поставил задачу повышать доходы населения Псковской области — Авиасообщение между Псковом и Москвой возобновится с октября, а с августа начали курсировать "Ласточки" по маршруту Псков-Санкт-Петербург. Об этом президенту Владимиру Путину доложил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Владимир Путин отметил, что в регионе сохраняется много проблем и потребовал обратить внимание на необходимость увеличения доходов жителей региона.

— Правых нет — 53 процента россиян не поддерживают ни "августовский путч", ни "победу демократической революции" — Более половины россиян назвали ошибочной и позицию президента РФ Бориса Ельцина, и членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) во время событий в августе 1991 года. Такие данные приводит "Левада-центр". Они показывают, что коллективно разделяемого мнения об оценке событий августа 1991 года среди россиян нет.

— Улюкаеву отказали — Мосгорсуд отклонил кассацию на приговор экс-министру — Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу защиты бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество.

— Лихач со стажем — Водитель поставил рекорд по дорожным штрафам — Столичные госавтоинспекторы задержали злостного нарушителя правил дорожного движения. Всего за четыре месяца, с января по апрель, он умудрился 206 раз превысить скоростной режим. Но ни одного штрафа 34-летний лихач не уплатил. Общая сумма задолженности по этим 206 нарушениям превысила 500 тысяч рублей. То есть превышал он скорость не 20 км/ч, что можно сделать чисто случайно. А более чем 60 км/ч. Ведь средний штраф у него получается почти 2,5 тысячи рублей.

— Терроризм с ядерным уклоном — Директор ФСБ Александр Бортников рассказал о новых угрозах — В России приняты дополнительные меры для борьбы с ядерным терроризмом. Об этом вчера на заседании Национального антитеррористического комитета заявил его председатель, директор ФСБ Александр Бортников.

— Без третьей смены — Дмитрий Медведев призвал строить новые школы в Новосибирской области — Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал помогать Новосибирской области, чтобы регион не пополнил список тех, где в школах учатся в три смены.

— У нас свои приоритеты — Лавров прилетел в Анкару обсудить отношения с Турцией в условиях санкций — Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил в Анкаре на юбилейном, десятом совещании турецких послов и постпредов, съехавшихся из 240 турецких загранучреждений со всего мира, чтобы обсудить политику Турции в условиях политико-экономического кризиса и официально введенной в стране президентской формы правления.

— Рубль упал и отжался — Национальная валюта компенсировала часть понесенных потерь — Торги на валютном рынке после нескольких нервозных дней развернулись, доллар и евро отступили от многомесячных максимумов, достигнутых благодаря новостям о новых санкциях США и обвале турецкой лиры.

— Чужие здесь не водят — Сергей Собянин: В такси можно работать только с правами РФ — Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин поднял в своем блоге очень важную тему. "Было бы правильно включить в федеральный закон требование, по которому в такси могли бы работать водители только с российскими правами. Пока же этого нет, — написал он, — агрегаторы могли бы указывать в мобильном приложении: какие права у водителя, который берет заказ. Тогда пассажиры смогут решать, хотят они ехать с водителем, у которого права не наши, или нет". По его мнению, иностранные водительские права выдаются "не всегда адекватно", что создает дополнительные риски для пассажиров.

— Рейс в США отменяется — Американцы замораживают сотрудничество с Россией по "Открытому небу" — Похоже, что Соединенные Штаты хотят положить конец даже тем немногим действующим международным проектам, где Россия и США еще действуют рука об руку. Вашингтон фактически замораживают сотрудничество с нашей страной в рамках проекта по открытому небу. В оборонном бюджете, который подписал президент Трамп, говорится, что ограничение будет действовать до тех пор, пока Москва не вернется к соблюдению этого Договора.

— Обман на доверии — Роспотребнадзор предупредил пожилых людей о мошенничествах с персональными данными — Роспотребнадзор советует с особой осторожностью обращаться с людьми, которые звонят в квартиры и продают различные товары или услуги. При этом еще и предлагая заполнить анкеты с персональными данными.

— Ломать и строить — Разработан новый способ расселения аварийных домов — Минстрой разработал постоянно действующий механизм расселения граждан из аварийного жилья. Законопроект есть в распоряжении "РГ".

— Сушите весла — Расширился перечень статей, за которые можно задержать катер и лодку — 260 лодок и катеров задержали инспекторы Госинспекции по маломерным судам МЧС России с начала нынешней навигации. Это почти в два раза больше, чем за весь прошлый год. Почему такое увеличение? Объяснение простое: в этом году расширился перечень нарушений, за которые можно задержать судно и поместить его на штрафстоянку.

— Плата за воздух — Минфин предлагает ввести экологический налог — В России может появиться экологический налог, который заменит платежи за загрязняющие выбросы. Законопроект Минфина вводит в Налоговый кодекс (НК) главу "Экологический налог".

— Воду пустят по этапу — В 2019 году тарифы ЖКХ поднимут дважды — В следующем году платеж за коммунальные ресурсы вырастет дважды, итоговое повышение должно составить около 4 процентов.

— Миллионы к обеду — Суд рассматривает по существу дело полковника Захарченко — Пресненский районный суд столицы 14 августа приступил к рассмотрению по существу уголовного дела полковника полиции Дмитрия Захарченко.

— Срок продлен — Экс-глава НПО имени Лавочкина оставлен под стражей — Бабушкинский районный суд Москвы вновь рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей бывшего генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в хищении бюджетных средств госкорпорации.

— Трамп-пам-пам — Новый военный бюджет США в 716 миллиардов долларов стал рекордным в истории страны — Президент Дональд Трамп поставил свою подпись под оборонным бюджетом США на 2019 финансовый год, который уже традиционно предусматривает широкий комплекс мер против России и Китая. Общий объем военных ассигнований составит 716 миллиардов долларов, что на 20 миллиардов больше, чем годом ранее. Для подписания объемного документа из 1,2 тысяч страниц устроили небольшую торжественную церемонию на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк.

— Еще не вечер — Певица Лайма Вайкуле запуталась в географии — В последние дни в центре внимания многих масс-медиа оказалась история вокруг высказываний певицы Лаймы Вайкуле. Напомним, что находясь на гастролях в Одессе, она заявила, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Также она сообщила "сенсационную новость" — о якобы запрете гражданам Евросоюза посещать Крымский полуостров. "Нет, не поеду. Нам (европейцам) запрещено", — сказал Вайкуле. Кто именно запретил и каким образом, не уточнила.

— Министра отправят на завод — Александр Лукашенко перетасовал правительство — Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе поездки в Витебскую область отправил министра промышленности "работать на завод", министра архитектуры и строительства — в отставку, а других высших должностных лиц "предупредил".

— И снова таран — В Лондоне автомобиль врезался в ограждение у здания парламента — Легковой автомобиль на полной скорости наехал во вторник утром на пешеходов и велосипедистов в центре Лондона, а затем врезался в ограждение у здания британского парламента. В результате пострадали три человека, двое из них были госпитализированы. Как сообщили в российском посольстве, граждан РФ среди них нет. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

— Соприкосновение интересов — СМИ дают прогноз итогов саммита России и Германии — "Не потепление отношений, но соприкосновение интересов", — под таким заголовком газета New York Times опубликовала статью о предстоящей 18 августа в Германии встрече президента РФ Владимира Путина с канцлером Ангелой Меркель.

— Погорел на королеве — Норвежский министр ушел в отставку со скандалом — Со скандалом ушел в отставку один из самых известных норвежских политиков — 58-летний министр рыбного хозяйства Пер Сандберг.

— Пепел и следствие — В Карелии попытаются восстановить церковь XVIII века, которую сжег подросток — Министерство культуры России заявило о том, что сгоревшая Успенская церковь XVIII века находится в совместном безвозмездном пользовании прихода храма Рождества Богородицы города Кондопоги и муниципального Музея Кондопожского края. Поэтому всю ответственность за сохранность памятника несут приход и музей.

— Сорвала полсотни отпусков — Директор турфирмы отправится в колонию — В Новгородской области бывшего директора турфирмы "Альфа-тур", которая присваивала деньги клиентов, приговорили к реальному сроку. Предпринимательница проведет в исправительной колонии общего режима три года и четыре месяца.

— Акции подвели — Банкирша получила срок — Бабушкинский районный суд столицы вынес обвинительный приговор бывшему председателю правления "Витас банка". По решению суда Наталья Городкова за мошенничество в особо крупном размере пять лет проведет в заключении.

— Для любителей экстрима — УАЗ анонсировал выпуск новых версий "Хантера" и "Буханки" — Модельный ряд автомобилей Ульяновского автозавода вскоре расширится за счет появления экспедиционных спецверсий внедорожника УАЗ "Хантер" и микроавтобуса УАЗ 2206, широко известного под народным названием "Буханка".

— Рулим к морю — Семейные автотуристы переориентируются на пляжные направления — Долететь из Москвы в Сочи можно за меньшие деньги, чем доехать на автомобиле, но только двум взрослым. Для россиян, путешествующих с детьми, самой доступной стала поездка к Черному морю на личном автомобиле, выяснили в компании "ФинЭкспертиза". С результатами исследования ознакомилась "Российская газета".

— Не по ГОСТу — Чиновники отключили установленный жителями светофор — Инициатива уфимских предпринимателей, установивших на свои деньги светофор на опасном перекрестке, не понравилась чиновникам мэрии. Светофор поработал пару дней, а потом его просто отключили от источника питания. Спустя несколько дней после этого погибли две женщины.

— Двухэтажная взятка — На Алтае арестовали экс-главу управделами губернатора и правительства — В СУ СКР по Алтайскому краю по оперативным материалам регионального УФСБ возбудили уголовное дело в отношении бывшего высокопоставленного чиновника, работавшего при прежнем губернаторе Александре Карлине. Александр Белобородов подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

— Согреть холодом — Арктика может превратить Землю в парник — Измотавшая жителей многих стран жара "подогревается" и новыми прогнозами ученых. Приближается время "Ч"! Климат пошел в разнос. Он преодолел критическую черту, и его уже не остановить.

— Полет в пекло — Впервые аппарат дотронется до Солнца — "Дотронься до Солнца" — девиз этой эпохальной космической одиссеи. НАСА отправило к нашей звезде аппарат, который должен приблизиться к ней на расстояние всего шесть миллионов километров. По космическим меркам — почти коснуться Солнца.

— Осталось добраться — В Земле хранятся квадриллионы тонн алмазов — Сенсационную новость сообщили американские ученые из Массачусетского технологического института. В недрах Земли лежат гигантские запасы алмазов, минимум в тысячу раз превышающие ныне известные.

— Ответ Хеопса — Открыты неожиданные эффекты знаменитой пирамиды — Казалось бы, пирамиду Хеопса ученые уже обследовали вдоль и поперек, поражаясь уровню древней науки. А можно ли эти знания применить сегодня?

— Вернули Летохова — Высшая премия Европейского физического общества учреждена в честь российского ученого — Надо особо подчеркнуть, что сегодня это единственная международная премия в области науки, названная в честь россиянина.

— В полях за Вислой сонной… — В Польше один за другим сносят памятники благодарности Красной армии. Смогут ли польские политики уничтожить также память?— Автобус с российскими журналистами подъезжает к кладбищу в городе Эльблонг. На нем в 253 ухоженных могилах захоронен 2731 советский военнослужащий. Везде газоны, в центре — памятник, сооруженный в 1945 году, и деревянный крест. Все ладно и чисто и на кладбище в Бранево, где журналисты побывали перед этим, и в Гданьском некрополе, куда поехали после. Одно "но": одновременно по всей Польше организованно сносят памятники благодарности тем, кто лежит в польской земле. Как забыть об этом? Закрыть на это глаза? Невозможно.

— Отец и мат — В Первоуральске возбудили уголовное дело против отца, публично выпоровшего сына — Едва ли не каждый житель небольшого городка Первоуральск готов выступить в роли очевидца и высказать полиции свое мнение о недавнем ЧП. Во дворе дома молодой мужчина прилюдно дал сыну оплеуху за то, что мальчишка матерился, а затем вынул ремень и пару раз поддал пацану. Да так, что тот с криком убежал, а местная ребятня затихла и сжалась в комочек.

— Упали с полки — Электронные сертификаты оформили еще не все производители — С 1 июля все ветеринарные документы (сертификаты, свидетельства и справки) на продукты оформляются исключительно в электронном виде, а все поставщики продуктов обязаны подключиться к системе "Меркурий".

— Подтянет и толкнет — Планируется создать вертолет со многими винтами — Облик многовинтового вертолета с гибридной силовой установкой планируется разработать в России до конца нынешнего года. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли России.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Агент Кришито рассказал о состоянии футболиста после трагедии в Генуе — Бывший игрок "Зенита" Доменико Кришито едва не погиб на обрушившемся итальянском мосту — Известный итальянский футболист Доменико Кришито, на протяжении семи лет выступавший за петербургский "Зенит", а ныне являющийся игроком клуба "Дженоа" и сборной Италии, оказался среди тех, кто проезжал по мосту в Генуе за десять минут до его обрушения. Спортсмен и его семья, находившаяся в машине, едва не стали жертвами катастрофы. О состоянии Кришито и его близких "Известиям" рассказал официальный представитель футболиста Андреа Д'Амико.

— Очередь в железнодорожные кассы ограничат 10 минутами — Принят ГОСТ, регламентирующий правила обслуживания пассажиров на вокзалах — Вокзалам рекомендуют установить максимальное время ожидания в очереди к кассам и автоматам: 10 минут при покупке билетов на поезда дальнего следования и семь минут — на электрички. Это предписывает новый ГОСТ, принятый Росстандартом. Документ в том числе устанавливает требования к санитарным комнатам, там обязательно должны быть туалетная бумага, мыло и полотенца. По словам экспертов, подобные стандарты нужно разработать и для других видов вокзалов, в том числе автобусных и речных.

— Россияне стали чаще оплачивать проезд на транспорте картами "Мир" — В НСПК планируют также внедрить удобную систему для проезда льготников — Более 1,6 млн операций по оплате транспорта картами "Мир" совершили россияне с начала года. Во II квартале было проведено на 73% больше трансакций, чем в первом. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), подконтрольной ЦБ. В планах НСПК внедрить систему, которая позволяет определить, какую сумму в каждом конкретном случае необходимо списать с карты. Это необходимо при оплате льготных поездок. По словам экспертов, транспортное приложение влияет на рост популярности карт "Мир".

— Энергетики приведут Северный Кавказ к безубыточности — Снижения долгов добьются ужесточением законодательства и борьбой со врезками — К 2023 году регионы Северного Кавказа (СКФО) перестанут наращивать долги за ЖКХ. К этому году энергетики планируют привести свои дочерние предприятия — в частности, занимающуюся электрообеспечением региона Межрегиональную распределительную сетевую компанию Северного Кавказа — к безубыточности. Об этом рассказал "Известиям" гендиректор "Россетей" (владеют МРСК СК) Павел Ливинский. Суммарные долги за газ и свет у регионов СКФО уже превысили 60 млрд рублей. Довести оплату ЖКХ до 100% вполне реально, считают в Минкавказразвития. По мнению аналитиков, в первую очередь это ответственность региональных властей, а не поставщиков.

— Цены к школе готовы: средний чек покупок к учебному году вырос на 23% — Самыми дорогими покупками стали форма, брюки и пенал — Средний чек на товары к новому учебному году вырос в июле на 23% по сравнению с прошлым годом. Сумма одной покупки в магазине составила 2,1 тыс рублей. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных Сбербанка "ОФД Платформа", с которыми ознакомились "Известия". Дороже всего обходятся школьная форма и брюки для мальчиков.

— Принимать ЕГЭ по информатике будут компьютеры — Эксперимент по сдаче экзамена в новой форме начнется в следующем году — В следующем году в России начнут принимать ЕГЭ по информатике на компьютере. Это будут пробные экзамены в новой форме, на которую Рособрнадзор планирует перейти в 2022-м. Специалисты уже разрабатывают задания для компьютерного тестирования. Эксперты ожидают, что в дальнейшем на компьютере будут сдавать ЕГЭ и по другим предметам.

— Крым превращается в авиабазу для "стратегов" — Модернизация аэродрома Бельбек серьезно расширит возможности ВКС РФ в районе Черного моря — В Крыму завершается модернизация аэродрома Бельбек. Обновленная воздушная гавань может в случае необходимости стать местом постоянного базирования стратегических ракетоносцев и дальних бомбардировщиков. Бельбек имеет важное стратегическое положение, являясь одной из самых южных точек базирования Военно-космических сил (ВКС) в России. Находящиеся под Севастополем самолеты держат под контролем внушительную часть Азии и южной Европы. Эксперты считают, что модернизация Бельбека серьезно расширит возможности ВКС в районе Черного моря.

— Режим без санкций: Британия не хочет уходить по-английски — В Лондоне отказываются разрывать ядерное соглашение с Тегераном — Лондон не будет вводить санкции против Тегерана, как того требовал Вашингтон. Об этом "Известиям" заявили в пресс-службе МИД Великобритании в связи с призывом американского посла в Лондоне поддержать США в давлении на Иран. В ведомстве подчеркнули, что Соединенное Королевство и дальше будет придерживаться условий ядерной сделки и намерено защищать от американских санкционных мер компании, сотрудничающие с Тегераном. Однако, по мнению экспертов, компенсировать потери бизнеса от американских санкций в течение длительного времени ЕС не сможет.

— Миссия мимо: Японцам откажут в посещении острова Итуруп — Москва ждет от Токио конкретных предложений по совместному хозяйствованию на Южных Курилах — Российская сторона исключила посещение острова Итуруп из программы начинающегося 16 августа визита японской бизнес-миссии на Южные Курилы. Об этом "Известиям" сообщили знакомые с ходом подготовки мероприятия собеседники в двух профильных ведомствах. По словам одного из них, на острове уже идет разработка проекта по ветрогенерации. Однако со времени прошлогоднего визита японской делегации никаких конструктивных идей с японской стороны не прозвучало, поэтому приезжать на Итуруп еще раз смысла нет. На этот раз от Токио ждут конкретных предложений по дальнейшему сотрудничеству.

— Запивают водку виски — Продажи импортных алкогольных напитков возросли, при этом потребление отечественного спиртного не уменьшилось — В России резко выросли продажи виски, бренди и других импортных спиртных напитков — на 22%, до 1,5 млн декалитров за первый квартал 2018 года. При этом основная часть реализованного спиртного была импортирована в страну. Отечественное производство этих видов напитков тоже демонстрирует рост: плюс 66,9%, до 213,4 тыс декалитров. Об этом сказано в письме замглавы Минфина Ильи Трунина в адрес правительства. Между тем продажи водки стабильны. Это может говорить о том, что потребление крепкого алкоголя увеличивается, предположили эксперты.

— Человек-конструктор — Бионические органы, редактирование генома, излечивание наследственных заболеваний одной инъекцией и исправление ошибок природы до рождения — такой будет медицина через двадцать лет — Современные медицинские технологии позволяют устанавливать бионические протезы, трансплантировать руки, редактировать мутировавшие гены не только человека, но даже яйцеклетки перед оплодотворением. Смогут ли врачи когда-нибудь полностью избавить нас от болезней? Нужно ли человеку орлиное зрение? Почему легче вылечить генетические болезни, чем гипертонию? Будем ли мы через 20 лет выбирать пол будущего ребенка? Что ученым удалось сделать для лечения болезни Паркинсона и как одна инъекция избавит от гемофилии? Об этом "Известия" поговорили на круглом столе с ведущими российскими специалистами в области генетики, трансплантологии, офтальмологии и клеточной биологии.

— Главное — увеличение доходов граждан — Президент поручил врио губернатора Псковской области сосредоточить внимание на решении проблем региона — Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову сосредоточить внимание на повышении доходов граждан. О важности решения этого вопроса глава государства заявил на рабочей встрече с руководителем региона в Ново-Огарево. Также Владимир Путин подчеркнул, что необходимо проанализировать обстановку в сфере здравоохранения области и представить предложения по решению накопившихся проблем. Михаил Ведерников доложил главе государства о мерах, которые псковские власти принимают для обеспечения транспортной доступности региона: по его словам, с октября возобновляется авиасообщение с Москвой, а с начала августа начал работу скоростной железнодорожный маршрут Псков — Санкт-Петербург.

— "Трагедия для всей Италии" — По одной из версий, обрушившийся в Генуе мост должен был быть демонтирован, но власти решили продлить срок его эксплуатации — Автомобильный мост в Генуе, обрушившийся 14 августа, подлежал сносу. Однако городские власти решили продлить его эксплуатацию еще на несколько лет. Об этом "Известиям" сообщил итальянский политик Стефано Вальдегамбери. По предварительным данным, число погибших во время обрушения достигло 35 человек, многие раненые находятся в тяжелом состоянии, а некоторые пострадавшие могут быть до сих пор под завалами. Президент России Владимир Путин направил главе Италии Серджо Маттарелле свои соболезнования в связи с произошедшей трагедией.