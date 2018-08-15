МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Хорошо быть владельцем недвижимости в Китае. Ужасно быть руководителем центрального банка этой страны, пишет Dow Jones.

Цены на жилье в Китае вновь выросли в июле, при этом цены на жилье в небольших городах, так называемых городах "третьего порядка", повысились на 1,3%, согласно данным Wind Info, что стало самым стремительным темпом роста по крайней мере с 2010 года. Это создает серьезную головную боль для центрального банка Китая, который пытается оказать поддержку слабеющему росту экономики, не надувая еще больше опасный "мыльный пузырь" на рынке жилья. Стремительное повышение цен на жилье позволяет предполагать, что очередной этап стимулирования будет весьма умеренным по сравнению с предыдущими циклами смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на резкое замедление капиталовложений.

Эта ситуация напоминает начало 2015 года, когда темпы роста экономики Китая замедлялись, а Народный банк Китая принимал неверные решения относительно политики, спровоцировавшие серьезную турбулентность рынков позднее в том году. Тогда, как и сейчас, в первую очередь центральный банк снизил краткосрочные межбанковские ставки, надеясь таким образом простимулировать кредитование. Тогда, как и сейчас, банки страны воздерживались от кредитования, так как правительство одновременно осуществляло масштабную программу по борьбе с теневым финансированием, и поэтому многие заемщики испытывали сложности с финансами. Большая часть дополнительной ликвидности, предоставленной Народным банком Китая в рамках смягчения политики, перетекала на фондовый рынок, что привело к образованию рекордного по историческим меркам "мыльного пузыря", за которым несколько месяцев спустя последовал крах и широкомасштабный отток капитала из страны.

Одной из причин того, что в этом году мы еще не наблюдаем сильного оттока капитала из Китая, является весьма прочное положение спекулятивных игроков на рынке, которое в этот раз им обеспечивает рынок жилья, а не фондовый рынок.

И это еще больше усложняет задачу центрального банка. Ему необходимо поддерживать эмиссию ценных бумаг правительством, чтобы не допустить коллапса капиталовложений в инфраструктуру, а это требует высокого уровня ликвидности на рынке облигаций. Осуществление дальнейшего снижения ставок без надувания "пузыря" на рынке жилья представляется также весьма непростой задачей. Административные меры по ограничению спекулятивной активности на рынке недвижимости до сих пор оказывались малоэффективными с точки зрения сдерживания темпов роста цен на жилье.

В ближайшие месяцы следует пристально отслеживать траекторию процентных ставок и цен на жилье в Китае. Если органы регулирования вновь обретут контроль над ситуацией на рынке жилья, при этом найдя способ снизить стоимость заимствований для местных органов власти и малого бизнеса, то можно ожидать стабилизации роста экономики и капиталовложений.

В ином случае перспективы будут весьма мрачными: еще большее сильное замедление экономики и дальнейшие дефолты по мере нарастания торгового конфликта с США. Или же Китай ждет бесконтрольный рост "мыльного пузыря" на рынке жилья, прорыв которого незамедлительно спровоцирует масштабный отток капитала из страны. В любом случае серьезная турбулентность рынков, как внутри Китая, так и за его пределами, не заставит себя ждать.