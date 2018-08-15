МИНСК, 15 авг — ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает в 2019 году привлечь государственный кредит РФ в размере 1 миллиард долларов, переговоры по нему идут конструктивно, заявил в среду в Минске первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский.

"Работа (по выделению госкредита РФ — ред.) ведется", — сказал Матюшевский журналистам, добавив, что она не прекращалась.

По его словам, идет "достаточно конструктивное взаимодействие". "Я бы не драматизировал, есть вопросы, мы на них отвечаем", — добавил Матюшевский и уточнил, что речь идет о выделении в 2019 году госкредита РФ в 1 миллиард долларов, о котором стороны договорились в прошлом году.

Белоруссия в 2019 году должна выплатить по внешнему госдолгу 3,7 миллиарда долларов, хотела бы рефинансировать 50%, заявил первый вице-премьер Василий Матюшевский.

"(Выплаты по внешнему долгу в 2019 году) — 3,7 миллиарда долларов", — сказал он журналистам.

По его словам, "идеальной конструкцией" была бы выплата 50% долга и рефинансирование еще 50%.