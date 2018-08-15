АНКАРА, 15 авг — ПРАЙМ. Турция удвоила пошлины на ввоз в страну 22 видов американских товаров, общий объем повышения пошлин составляет 533 миллиона долларов, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан в среду.

"Мы в два раза увеличили пошлины на 22 вида американских товаров, общий объем повышения пошлин составил 533 миллиона долларов (в пересчете на год — ред.)", — сказала Пекджан, выступая в Анкаре.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров, соответствующий указ президента страны Реджепа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табачные изделия, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты.