МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июле в месячном выражении вырос на 0,5%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 0,2%.
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июле в месячном выражении вырос на 0,5%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 0,2%.
https://1prime.ru/state_regulation/20180815/829130452.html