МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июле в месячном выражении вырос на 0,5%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 0,2%.