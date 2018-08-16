МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ, Татьяна Кудряшова. Переход Венесуэлы на рыночную стоимость бензина, анонсированный президентом республики Николасом Мадуро, может оказать поддержку финансовому состоянию государственной нефтяной компании PDVSA, от которой напрямую зависит экономика всего государства, однако шансы на конечный успех такой инициативы пока кажутся спорными, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Мадуро в понедельник объявил, что Венесуэла переходит на рыночную стоимость бензина, которая сейчас регулируется государством и считается самой низкой в мире. Мера направлена на борьбу с контрабандой топлива (потери от контрабанды оцениваются в 18 миллиардов долларов в год). При этом будут введены прямые субсидии для держателей специальных социальных карт, зарегистрировавших свои автотранспортные средства в проходящей сейчас в Венесуэле переписи.

"Низкие цены на бензин были одним из ярких флагов политики Уго Чавеса и Мадуро, знаком заботы о людях. Отказ от этого будет ударом, в том числе, по политическим позициям. Но у них нет других альтернатив. Когда страна в дефолте, добыча нефти падает, неконтролируемая девальвация, гиперинфляция, то в какой-то степени это позволит улучшить финансовое положение PDVSA", — прокомментировал руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ КРИЗИС

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце первого десятилетия 2000 годов. При этом стоимость доллара на "черном" рынке достигла четырех миллионов боливаров.

Нефтяная отрасль, на которой зиждется вся экономика Венесуэлы, находится в упадке, и с каждым годом ситуация ухудшается. По информации Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в стране снижается уже более десятилетия, а ее пик в 3,4 миллиона баррелей в день пришелся на 1998 год — незадолго до прихода к власти Уго Чавеса.

Спустя 20 лет этот показатель уменьшился более чем в 2 раза, в том числе из-за недофинансирования отрасли и кризиса операционного управления PDVSA. В июле добыча нефти в Венесуэле достигла 1,26 миллиона баррелей в сутки, и к концу года может упасть ниже 1 миллиона баррелей в сутки, подсчитывает МЭА. При этом страна обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. По оценкам BP их доля в общем мировом объеме по итогам 2017 года составила 17,9% (доля РФ оценивается в 6,3%).

"Нет никаких признаков улучшения ситуации. Добыча на зрелых месторождениях стремительно падает, а апгрейдеры (установки доведения качества тяжелой нефти до товарной — ред.), управляемые в рамках совместных предприятий с иностранными партнерами, расположенные в нефтяном поясе Ориноко, ломаются и работают не на полную мощность", — отмечало МЭА в своем ежемесячном докладе за август.

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ БЕНЗИН В МИРЕ

Агентство Блумберг в июле представило рейтинг стран с самым дешевым и дорогим в мире бензином Аи-95. По версии агентства, самое дешевое топливо продается в Венесуэле, где литр этого бензина стоит менее 0,01 доллара. На втором месте расположился Иран с ценой 0,28 доллара, тройку замкнул Кувейт с показателем 0,35 доллара за литр. В первую десятку стран с самым дешевым бензином вошла и Россия (0,72 доллара за литр).

Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов отмечает, что сейчас цены на бензин в Венесуэле регулируются правительством и не меняются. Кроме того, действует система субсидий нефтеперерабатывающим заводам и розничным сетям, вследствие чего стоимость бензина в стране самая низкие в мире.

"Текущая цена бензина в Венесуэле составляет от 1 до 7 боливаров за литр, предыдущее повышение состоялось в 2016 году. По текущему курсу цена литра бензина в Венесуэле – меньше 0,01 доллара, хотя понятно, что государственная нефтяная компания PDVSA несет издержки по добыче, переработке и транспортировке нефти/бензина", — комментирует Салихов.

По его словам, формально государственный бюджет должен предоставлять субсидию PDVSA на обеспечение бензином внутреннего рынка, но по факту этого не происходит.

"Понятно, что такой огромной разрыв в ценах создает очень сильные стимулы для контрабанды в соседние страны, что и происходило", — добавляет он.

ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ

Согласно заявлениям Мадуро, стоимость бензина в стране должна быть приведена к международным расценкам, однако параметры будущей реформы пока не анонсированы, что затрудняет оценку будущего уровня цен и размера субсидий, отмечают эксперты.

"Президент Мадуро заявил, что цена бензина должна соответствовать "международному уровню", но что это означает, сейчас непонятно. Власти обещают, что владельцы социальных карт Carnet de la patria будут получать субсидию на покупку бензина, но ее размер пока тоже не объявлен. Ключевой же целью повышения цен на бензин является улучшение финансового положения PDVSA, которая не может стабилизировать добычу нефти в стране", — отмечает Салихов.

"Если официальная цена будет установлена на уровне соседних стран (0,8 – 1,1 доллара за литр), а цена для населения какое-то время останется на уровне 0,01 доллара за литр, то уровень субсидии населению составит около 1 доллара за литр", — полагает Ежов.

УСПЕХ НЕ ГАРАНТИРОВАН

Есть ли шансы на успех у столь революционной для Венесуэлы идеи? Эксперты считают этот вопрос спорным. Так, Салихов полагает, что переход на подобную систему нужно было проводить много лет назад, называя текущие инициативы запоздалой реакцией на ухудшение экономического положения в Венесуэле. Более того, возможные протесты населения в ответ на повышение цен на бензин, могут вынудить власти отказаться от этой инициативы.

"Для бюджета и PDVSA переход на новую систему выгоден, для потребителей – нет. Повышение цен на бензин может быть острым социальным вопросом и вызвать недовольство населения, поэтому правительство не решалось повышать цены. Рост цен на бензин также усилит инфляцию в стране, которая уже сейчас превышает 100% ежемесячно", — комментирует Салихов.

"PDVSA действительно будет получать больше средств. Потребление нефти и нефтепродуктов в стране — около 500 тысяч баррелей в день, в нынешних рыночных ценах — это более 12 миллиардов долларов в год. Но многое будет зависит от того, что будет происходить с динамикой потребления (спрос может сильно упасть) и от того, кто будет выплачивать анонсированную адресную субсидию", — полагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Ежов при этом отмечает, что переход на предложенную Мадуро систему не гарантирует решение проблемы контрабанды венесуэльского бензина. "В новой конфигурации контрабандистами могут стать транспортные компании и даже простые автовладельцы, правда масштаб теневого бизнеса станет меньше. Чтобы пресечь возможные злоупотребления конечных потребителей, придется вводить лимиты на объемы отпускаемого на заправках топлива", — считает эксперт.

ОПЫТ ДРУГИХ СТРАН

Как напоминает Ежов, в России также в течение десятилетия бензин субсидировался за счет таможенных пошлин, ставки которых значительно превышали акциз. В результате, цена на автобензин устанавливалась на более низком уровне по сравнению с ценой экспортного паритета без учета налогов.

"Еще в 2014 году благодаря субсидии цена бензина снижалась на 5 рублей за литр. Однако уже в 2015 году в результате роста акцизов и снижения пошлин субсидия стала нулевой. Эта тенденция продолжилась в последующие годы, и сейчас акциз превышает таможенную пошлину на 5 рублей на литр", — сообщает он.

"Не только Россия, но и другие страны сейчас отказываются или сокращают субсидирование топлив (Саудовская Аравия, Индонезия, Малайзия, Иран и другие). Поэтому следует ожидать, что и Венесуэла будет постепенно снижать субсидирование топлив, несмотря на недовольство населения", — резюмирует эксперт.