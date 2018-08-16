МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Гендиректором "Росагролизинга" назначен Павел Косов, в четверг министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев представил его коллективу государственной лизинговой компании, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

С февраля 2010 года гендиректором "Росагролизинга" являлся Валерий Назаров. Согласно сообщению Минсельхоза, Павел Косов закончил Финансовую академию при правительстве РФ, занимал руководящие посты в крупнейших российских банках, включая ВТБ и Промсвязьбанк, в котором возглавлял блок корпоративного бизнеса.

"Росагролизинг" был создан в 2001 году для технической и технологической модернизации отечественного АПК. Компания принадлежит государству. "Росагролизинг" также является единственной организацией на рынке, которая осуществляет поставку племенных животных аграриям на условиях лизинга. "Росагролизинг" предлагает аграриям более 5 тысяч наименований предметов лизинга от сотни производителей.