БЕРЛИН, 16 авг — ПРАЙМ. Германский оператор связи Deutsche Telekom и железнодорожный концерн Deutsche Bahn, в число акционеров которых входит государство, покидают иранский рынок в связи с санкциями, введенными США, сообщило в четверг издание Wirtschaftswoche.

Deutsche Telekom (государству принадлежит 32%) уже в мае закрыл все иранские проекты, Deutsche Bahn (государству принадлежит 100%) закроет проекты до конца сентября, сообщает издание со ссылкой на компании.

"Deutsche Bahn в настоящее время совместно с дочерней компанией DB Engineering & Consulting участвует в двух проектах в Иране. Оба проекта будут завершены в августе и соответственно в сентябре 2018 года", — цитирует издание представителя концерна. Причиной ухода из Ирана стала "изменившаяся банковская практика", добавила представитель.

Ранее о приостановке работы в Иране в связи с введением американских санкций заявил концерн Daimler.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

В ответ ЕС с 7 августа активировал законодательство, отменяющее на территории ЕС действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана. Речь идет о вступлении в силу обновленного Блокирующего статута ЕС (Blocking Statute) от 1996 года, который призван смягчить влияние санкций США на интересы компаний ЕС, ведущих законный бизнес в Иране, говорилось в сообщении Еврокомиссии.