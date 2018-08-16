МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Довольно резкие колебания российской национальной валюты и повышение доходности государственных облигаций заставили рынок задуматься о вероятном ужесточении политики Банка России. По мнению ряда аналитиков, трейдеры российского рынка постепенно склоняются к ожиданиям повышение ключевой ставки.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", не видят предпосылок для ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ России. По их мнению, сигналы рынка в настоящее время, скорее всего, отражают ряд краткосрочных факторов и оценку возможных рисков, вызванных вероятными внешнеэкономическими ограничениями. Объективные показатели не дают повода говорить о кризисных ожиданиях. Не так серьезно и снижение стоимости рубля. Вероятно, ожидать повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ не стоит.

ОТРАЖЕНИЕ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ

Главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин отметил, что сейчас на рынке действительно существует ряд факторов, которые могут интерпретироваться как ожидание возможности ужесточения политики Банка России. Но эти факторы отражают, скорее, краткосрочные явления, которые, так или иначе, влияют на ожидание рынков.

"Но на данный момент говорить о том, что есть сигнал для ужесточения денежно-кредитной политики, я бы не стал. Даже рост ряда доходностей и ставок, который мы видели, отражает скорее оценку рыночных рисков, чем вероятность ужесточения политики ЦБ. Пока я считал бы этот вариант не очень вероятным", — заявил эксперт.

Сусин напомнил, что выросли доходности по российским гособлигациям. По его мнению, в иной ситуации действительно можно было бы интерпретировать это как ожидание ужесточения ДКП. Но одновременно с этим происходит и рост стоимости риска.

"Поэтому пока рано говорить о том, что рост доходности может сигнализировать об ужесточении. Пока это отражение тех рисков, которые есть в рынке, отражение повышенного спроса нерезидентов на хеджирование своих валютных и рыночных рисков", — сказал он.

Риски, в первую очередь, несут возможные внешнеэкономические ограничения и их ожидания. На данный момент не очень понятно, какие действия могут быть предприняты властями США в отношении России. И такая ситуация сохранится до конца месяца, поскольку никаких решений Конгресса США до этого времени не будет. Причем пакет санкций по "делу Скрипалей", по мнению эксперта, менее значим для рынка, чем санкционный законопроект, который поступит на рассмотрение конгрессменов.

"Определенная непредсказуемость ситуации сохраняется, и в первую очередь для нерезидентов это создает повышенные риски, которые и реализуются сейчас при помощи определенных рыночных действий – хеджирование валютного риска, кредитного, если это возможно, идут частичные продажи. Но пока все это – краткосрочные факторы", — подчеркнул Сусин.

БОЛЬШЕ ПОХОЖЕ НА СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Эксперт ГК "Финам" Алексей Чичикин сказал, что если рассматривать ситуацию ретроспективно, то предыдущее резкое движение доллара вверх по отношению к рублю действительно вызвало повышение ключевой ставки. Причем оно было довольно существенным – до 17%. Но в текущем моменте пока не наблюдается опасного изменения курса национальной валюты. Хоть рубль и девальвируется, но происходит это более плавно, чем в тот период времени.

"Глобальных предпосылок для ужесточения денежно-кредитной политики сейчас на порядок меньше. Если сравнивать ситуацию со статистикой соотношения международных резервов и внешнего долга, то на текущий момент, по последней оценке, внешний долг России – 486 миллиардов долларов, а международные резервы на начало августа оценивались в 458 миллиардов. Если сравнивать эти показатели с кризисным для валюты 2014 годом, тогда долг превышал резервы в 1,5 раза. Сейчас ситуация гораздо более мирная", — напомнил эксперт.

Поэтому, по его мнению, пока Центральный банк на ближайшем заседании может оставить ставку неизменной.

Чичикин также отметил рост доходности по гособлигациям России. Однако он не видит в этом предпосылок для повышения ставки и ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок, скорее всего, в ближайшее время сбалансируется.

"Пока текущие движения на рынке государственных облигаций могут обнаружить новых покупателей. А это, в свою очередь, приведет рынок к балансу. Действительно, доходности вновь подскочили, и найдутся те, кто захочет фиксированную доходность благодаря кризисным моментам, взять в портфель до погашения. Пока это больше похоже на спекулятивные движения, чем на кризисные", — резюмировал эксперт.