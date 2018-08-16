МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Минэкомноразвития РФ не поддерживает предложение помощника президента РФ Андрея Белоусова по изъятию в бюджет допдоходов горнодобывающей и химической промышленности, сообщил РИА Новости источник в министерстве.

"Минэкономразвития не поддерживает инициативу Белоусова", — сказал он.

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил президенту РФ рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. Исходя из текста письма Белоусова, которое имеется в распоряжении РИА Новости, под дополнительное изъятие могут попасть "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий", "Акрон".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Кремль сформирует позицию относительно предложения Белоусова по изъятию в бюджет допдоходов горнодобывающей и химической промышленности после того, как свою позицию по этому вопросу сформулирует кабмин.