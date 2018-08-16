МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. АК "Алроса" проведет аукцион по продаже алмазов специальных размеров (массой более 10,8 карата) в Израиле в период с 19 августа по 6 сентября, говорится в сообщении компании.

На торги будет выставлено 202 алмаза ювелирного качества суммарной массой 3165 карат. К участию в аукционе приглашены около 100 фирм из Израиля, Бельгии, Индии, Гонконга и России.

"Конец летнего сезона — удачное время для торгов: спрос на алмазное сырье оживает, в том числе в Израиле, где наш товар всегда востребован, а большинство местных компаний специализируются именно на крупноразмерном сырье. Учитывая эти факторы, мы пересмотрели наши планы и увеличили число камней, выставляемых на аукцион. Мы рассчитываем на хороший спрос и положительные результаты торгов", – приведены в сообщении слова директора сбытовой сети "Алроса" Евгения Агуреева.

Алмазы специальных размеров в соответствии с российским законодательством могут реализовываться только посредством аукционов. До конца 2018 года "Алроса" планирует еще один аукцион в израильском Рамат-Гане, он состоится в ноябре.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. По итогам 2017 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 6%, до 39,6 миллиона карат.