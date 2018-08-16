МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В Венесуэле вводится денежная система, основанная на двух валютах. Правительство Мадуро стремится обуздать гиперинфляцию, добиться роста добычи нефти и противостоять санкциям США, используя криптовалюту Petro.

ДВУХВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА

Президент венесуэльской боливарианской республики Николас Мадуро объявил об экономических мерах, включая реформу в области денежного обращения. Венесуэла 20 августа проведет деноминацию национальной валюты и введет в обращение криптовалюту Petro. По сообщениям официальных источников, цены и зарплаты будут привязаны к криптовалюте.

"В ближайший понедельник Венесуэла обретет две расчетные денежные единицы: суверенный боливар и Petro, курс которого будет зависеть от результатов работы PDVSA", — заявил Мадуро во время правительственного совещания, которые транслировалось по каналу Venezolana de Television.

Президент также сообщил, что Центральный банк Венесуэлы будет постоянно информировать население о соотношении курсов двух валют, а правительство проведет разъяснительную работу с населением, чтобы облегчить переход к двухвалютной системе.

"Начиная со следующей недели, мы должны объяснить стране новую систему начисления заплат и формирования цен на товары и услуги в соответствии с курсом Petro", — сказал Мадуро.

Petro был запущен в оборот в соответствии с президентским указом от 3 декабря 2017 года, когда было объявлено о создании национальной криптовалюты, обеспеченной природными ресурсами страны – прежде всего нефтью.

Цель создания венесуэльской криптовалюты – проведение транзакций в обход американской банковской системы, которая не позволяет или "саботирует" проведение торговых операций, что позволит противостоять санкциям со стороны США против Венесуэлы.

20 августа объявлен в Венесуэле нерабочим днем для "адаптации" населения к денежной реформе.

Использование Petro должно также обуздать гиперинфляцию в стране, которая достигла чудовищных размеров. С этим связана деноминация венесуэльской валюты. Новая денежная единица – Суверенный боливар – будет обмениваться на 100 000 старых боливаров.

В МФВ считают, что в этом году инфляция превысит 1 000 000%. Западные агентства неоднократно приводили в качестве примера стремительно растущие цены на чашку кофе, которая в начале года стоила 450 боливаров, а сейчас более миллиона боливаров. Фактически национальная валюта обесценилась полностью. Сейчас за миллион боливаров дают не больше 30 американских центов.

ЦЕЛЬ — УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ

Мадуро особо подчеркивает, что план возрождения национальной экономики предусматривает восстановление нефтегазовой отрасли и повышение добычи. Поскольку Petro обеспечена венесуэльской нефтью, повышение добычи основная задача для правительства Мадуро и экономики страны.

По официальным данным, в настоящее время в стране добывается около 1,5 млн барр./сут. Представители правительства Мадуро заверяют, что способны не допустить дальнейшего падения производства. Согласно последнему отчету ОПЕК, в прошлом месяце в Венесуэле было добыто 1,28 млн барр./сут. – самый низкий показатель с 1959 года.

Помимо увеличения добычи, правительству Венесуэлы предстоит решить проблему неэффективного использования нефтяных доходов.

"Мы должны увеличить производство нефти и не допустить паразитизма на нефтяных доходах, как это было при клане коррупционеров, который стоял во главе PDVSA", — заявил глава государства.

В правительстве винят в падении добычи "коррупционеров-предателей", но западные эксперты уверены, что это происходит из-за стремления Мадуро использовать доходы государственной нефтяной компании PDVSA для латания дыр в бюджете страны, а не для инвестиций в развитие производства.

Мадуро обещает увеличить добычу нефти на 1 млн барр./сут., а его противники внутри страны и за ее пределами, наоборот, уверены в дальнейшем падении добычи, которая к концу года может составить менее 1 млн барр./сут.

КОЗНИ США

Все западные эксперты объясняют обвальное падение добычи в Венесуэле – стране, обладающей самыми большими запасами нефти в мире – недофинансированием, коррупцией, оттоком специалистов, плохой технической оснащенностью. При этом, они не упоминают полную зависимость PDVSA от американских технологий и оборудования.

После национализации нефтегазовой отрасли Венесуэлы американские компании были изгнаны из страны. В качестве ответной меры Вашингтон прекратил поставки оборудования, необходимого для добычи и переработки тяжелой и сверхтяжелой нефти.

Серьезным ударом по венесуэльской экономике стало падение нефтяных цен в конце 2014 года, что привело к сокращению притока валютной выручки в Венесуэлу. Заработанные PDVSA средства правительство использовало для решения социально-экономических проблем, а инвестиции в разработку месторождений сократились или были прекращены полностью. PDVSA лишилась возможности вовремя оплачивать услуги сервисных и логистических компаний, что привело к сокращению добычи.

Западные компании, потерявшие в результате национализации активы в Венесуэле, подали иски в судебные и арбитражные инстанции с целью получения компенсации. В качестве компенсации американцы могут получить прежде всего зарубежные активы PDVSA в Карибском бассейне и в США.

Citgo владеет тремя НПЗ совокупной мощностью 750 тыс. барр./сут. и сбытовой сетью в США. PDVSA обеспечивает нефтью свои американские НПЗ. В настоящее время объем поставок составляет менее 500 тыс. барр./сут. Если контроль над Citgo будет потерян, поставки нефти из Венесуэлы в США прекратятся и будут перенаправлены в другие страны – прежде всего в Китай, который является основным кредитором правительства Мадуро.

Вашингтон будет стремиться заблокировать проведение международных сделок с венесуэльской нефтью, чтобы не допустить увеличения экспорта нефти в Китай, который является основным экономическим противником США. Венесуэльская нефть реализуется за доллары США, а значит находится под полным контролем американской банковской системы.

После запуска Petro в оборот в феврале этого года объем продаж криптовалюты составил $735 млрд. В марте Мадуро сообщил, что продажи Petro инвесторам возросли до $5 млрд. Если эта информация достоверна, то Petro стало эффективным средством для привлечения средств в венесуэльскую экономику вопреки санкциям со стороны Вашингтона и создало условия для проведения денежной реформы.

Однако результаты денежной реформы Мадуро можно будет оценить позитивно, если гиперинфляция в Венесуэле будет побеждена, а добыча нефти начнет расти.