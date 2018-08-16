МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. "Трубная металлургическая компания" (ТМК) рассматривает возможность обратного выкупа акций, сообщил РИА Новости участник телефонной конференции ТМК для аналитиков со ссылкой на заместителя гендиректора компании по стратегии Владимира Шматовича.

"ТМК рассматривает возможность проведения buyback. Пока нельзя говорить о параметрах этого обратного выкупа, сделка еще рассматривается менеджментом и пока не одобрена", — сказал собеседник агентства.

На этой новости акции компании подскакивали почти на 6% и затем скорректировались до роста в 3,7%, следует из данных торгов Московской биржи.

К 17.47 мск акции ТМК растут на 3,71% — до 74 рублей (уже подскакивали на 5,9% — до 75,5 рубля), следует из данных биржи.

ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора и объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. По итогам 2017 года ТМК увеличила отгрузку стальных труб на 10,6% — до 3,806 миллиона тонн.