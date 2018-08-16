МЕХИКО, 16 авг — ПРАЙМ. Боливар — национальная валюта Венесуэлы — продолжает резко обесцениваться по отношению к доллару на "черном" рынке — за шесть дней он подешевел более чем на 30%.

Если 11 августа за доллар предлагали 4,1 миллиона боливаров, то в четверг – уже 5,4 миллиона на "черном" рынке, сообщает портал Dolar Today. Официальный курс в системе DICOM остается на уровне всего 207,3 тысячи боливаров.

Боливару не помогло даже анонсированное президентом Венесуэлы Николасом Мадуро решение отменить ограничения в сфере валютных операций, действовавшие не первый год. С 2003 года все официальные операции с валютой в Венесуэле находились под жестким контролем государства, а официальный курс устанавливался властями. Он всегда в разы отличался от реального курса "черного" рынка.

С 20 августа в Венесуэле вводятся в оборот новые деньги. С нынешних обесцененных в результате гиперинфляции боливаров уберут пять нулей. Самой крупной купюрой станут 500 суверенных боливаров, которые по сегодняшнему курсу "черного" рынка равняются уже менее чем 10 долларам.