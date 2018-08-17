МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Резиденты США держат 8% российского госдолга объемом 719 миллиардов рублей, свидетельствует оценка географического распределения держателей госдолга РФ, проведенная экспертами АКРА, которая есть в распоряжении РИА Новости.

По их оценке, на начало 2018 года 66% держателей российского долга являлись резидентами России (5,9 триллиона рублей), 7% — Люксембурга (606 миллиардов рублей), 1,4% находились в Норвегии (130 миллиардов), 4,6% (382,9 миллиарда) приходились суммарно на Великобританию, Данию, Италию, Германию и другие страны ЕС. Резиденты Швейцарии держали 53,2 миллиарда рублей российского долга, Канады – 47,7 миллиарда, Японии – 46,5 миллиарда, рассказали эксперты АКРА Дмитрий Куликов и Наталья Порохова. По 13% держателей информации не было.

В расчете эксперты использовали данные национальных центральных банков, сведенные МВФ в рамках исследования портфельных инвестиций или полученные напрямую из статистических сборников, министерств и государственных фондов, а также данные о держателях (от Блумберг).

По данным ЦБ РФ, на 1 января 2018 года вложения нерезидентов в еврооблигации РФ составляли 15,099 миллиарда долларов (869,7 миллиарда рублей) по номиналу, что соответствовало 38% от общей задолженности по евробондам.

"Введение санкций за покупку российского госдолга может сократить базу инвесторов и, соответственно, увеличить среднюю стоимость заимствований для государства. Предполагая, что географическое распределение возможных держателей примерно соответствует распределению текущих держателей, мы оцениваем потенциал падения объемов спроса в 8-10% относительно уровня начала 2018 года (при неизменной процентной ставке и валютном курсе", — подсчитали эксперты.

РЕАКЦИЯ ИНВЕСТОРОВ

При этом в базовом сценарии прогноза эксперты исходят из того, что возможные долговые санкции США повлияют на поведение инвесторов в американской юрисдикции, и в существенно меньшей степени – в других. Кроме американских инвесторов из набора потенциальных держателей с высокой вероятностью можно исключить норвежский суверенный фонд (GPF) в связи с его планами в среднесрочной перспективе отказаться от вложений в ценные бумаги, коррелированные с конъюнктурой нефтяного и газового рынков.

"В начале 2018 года доля фонда составляла 1,4%. Как и для большинства американских держателей, со стороны фонда мы ожидаем не только удержания до погашения и неучастия в размещении новых выпусков, но и частичной продажи имеющихся непогашенных выпусков. Это будет связано с дальнейшей переоценкой ожиданий по росту риска на развивающихся рынках в результате роста ставок в развитых странах и эффектов торговых войн", — отмечают эксперты.

"При прочих равных долгосрочный эффект на равновесные ставки рублевых заимствований государства от снижения спроса на все виды долга на 8-12% (в основном со стороны нерезидентов) мы оцениваем в 0,5-0,8 процентного пункта", — заключают они.

Ранее в августе Конгресс США опубликовал законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового государственного долга РФ и российских госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Со своей стороны Минфин России напомнил, что законодательные инициативы о распространении санкций США на российский госдолг появлялись и раньше и не получали развития. Впрочем, Россия сможет выполнить программу внутренних займов даже без участия иностранных инвесторов, уверены в министерстве.