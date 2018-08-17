МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Резиденты США держат 8% российского госдолга объемом 719 миллиардов рублей, свидетельствует оценка географического распределения держателей госдолга РФ, проведенная экспертами АКРА, которая есть в распоряжении РИА Новости.

По их оценке, на начало 2018 года 66% держателей российского долга являлись резидентами России (5,9 триллиона рублей), 7% — Люксембурга (606 миллиардов рублей), 1,4% находились в Норвегии (130 миллиардов), 4,6% (382,9 миллиарда) приходились суммарно на Великобританию, Данию, Италию, Германию и другие страны ЕС. Резиденты Швейцарии держали 53,2 миллиарда рублей российского долга, Канады – 47,7 миллиарда, Японии – 46,5 миллиарда, рассказали эксперты АКРА Дмитрий Куликов и Наталья Порохова. По 13% держателей информации не было.

В расчете эксперты использовали данные национальных центральных банков, сведенные МВФ в рамках исследования портфельных инвестиций или полученные напрямую из статистических сборников, министерств и государственных фондов, а также данные о держателях (от Блумберг).