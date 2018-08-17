МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по окончательной оценке, составила 2,1% против уровня июня в 2%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с предварительной оценкой, а также с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Годовая инфляция в Евросоюзе в июле выросла до 2,2% с уровня июня в 2,1%. Годом ранее, в июле 2017 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,3%, в Евросоюзе — 1,5%.

Самый высокий показатель годовой инфляции в июле был зафиксирован в Румынии (4,3%) и Болгарии (3,6%). Самый низкий продемонстрировали Дания (0,9%) и Греция (0,8%).