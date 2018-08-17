МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Реализация инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова по изъятию сверхдоходов ряда российских компаний приведет к сокращению инвестиционных и социальных программ и дефолту ряда предприятий, а также замедлит темпы роста ВВП страны, считают в РСПП.

Белоусов предложил президенту РФ рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. Исходя из текста письма Белоусова, которое имеется в распоряжении РИА Новости, под дополнительное изъятие могут попасть "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий", "Акрон".

Данный вопрос был рассмотрен на заседании комитета РСПП по налоговой политике 16 августа. Члены комитета поддержали консолидированную позицию РСПП, которая направлена председателю правительства и руководителям профильных министерств.

"Среди последствий возможного усиления нагрузки за счет данных необоснованных изъятий члены комитета указали на сокращение инвестиционных и социальных программ. Компании столкнутся с общим кризисом кредитоспособности и платежеспособности. Реализация инициативы приведет к дефолту ряда компаний", — сказано в сообщении РСПП.

Участники заседания отметили, что предлагаемая инициатива отличается избирательностью, недостаточной проработкой и слабой аргументацией, нарушает основные принципы налоговой системы, а также предпринимательской деятельности. "Реализация предложения окажет негативный эффект на конкурентоспособность и лидирующие позиции российских предприятий на мировом рынке, сопровождаемый отрицательным мультипликативным эффектом на смежные отрасли, что, в конечном итоге, приведет к сокращению налоговой базы и снижению темпов роста ВВП", — полагают представители союза.

Члены комитета также отметили, что, изъятие финансовых средств отнимает любые стимулы к повышению эффективности и производительности. "Предлагаемая инициатива приведет к невозможности исполнения майского указа президента РФ в части прорывного развития отраслей и наращивания экспорта несырьевых товаров", — говорится в сообщении.