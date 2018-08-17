МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ, Елена Кудрявцева. Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах в субботу обменяются мнениями о ситуации в глобальной экономике, перезагрузке ВТО, об энергетических проектах и расчетах в рублях и евро, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Встреча Путина и Меркель состоится в Берлине 18 августа. Переговоры пройдут на фоне нарастающего санкционного давления на Россию со стороны США. Ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах будут затронуты вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, тема реализации крупных международных коммерческих проектов. "Я имею в виду, конечно, "Северный поток — 2" и иные вопросы, которые стороны посчитают необходимым затронуть", — сказал он.

Советник Института современного развития Никита Масленников считает, что важное место на переговорах займет политическая ситуация с учетом ее влияния на глобальную экономику.

"Если все идет, как идет, и риски торговых войн будут реализовываться, то они могут спровоцировать движение финансовых рынков вниз, а это еще чуть-чуть — и мировая экономика может оказаться на пороге нового глобального спада. Поэтому естественно обсуждение вопросов в этом контексте будет доминировать над всем остальным", — сказал Масленников.

ВТО И ТОРГОВЛЯ

"Что касается конкретных вещей, то здесь есть, о чем поговорить. Это и позиция Евросоюза в отношениях с США, перспективы торгового компромисса или наоборот какие-то сложности", — сказал Масленников.

"Нельзя сегодня не задумываться о вопросах перезагрузки ВТО. Госпожа Меркель и ранее высказывалась о том, что риски торговых войн — очень существенны, и для немцев ситуация с торговыми войнами и последующими адекватными решениями в плане перезагрузки многосторонних правил международной торговли — это вопрос принципиальный. Я думаю, это может стать предметом обмена мнениями", — предположил он.

"Что касается расчетов в национальных валютах — да, возможно и такое решение. Это естественно требует проработки и Минфинами, и Центральными банками, но сигнал взаимный два лидера могли бы подать американскому руководству достаточно отрезвляющий", — заключил Масленников.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭНЕРГОПАРТНЕРЫ

Политические лидеры РФ и ФРГ в субботу обязательно коснутся вопросов, связанных со строительством "Северного потока-2", а также вопросы транзита российского газа через Украину, считает заместитель гендиректора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Германия — ключевой энергетический партнер РФ в Европе. Основные поставки газа "Газпрома"<GAZP> в Западной Европе идут в Германию, более того, страна продолжает увеличивать закупки российского газа. В 2017 году поставки газа в ФРГ из РФ выросли на 7,2% — до 53,4 миллиарда кубометров, и рост продолжается: за первое полугодие 2018 года РФ поставила в Германию на 12,4% больше газа, чем за шесть месяцев 2017 года — 29,5 миллиарда кубометров.

"Северный поток-2", безусловно, будет затронут. Но на самом деле у Германии и России нет разночтений по нему, и он реализуется согласно плану. Строительство в Германии уже началось. Возможно, Меркель опять скажет, что важно сохранить транзитную роль Украины, а Путин ответит, что это возможно, если будет экономически обоснованное предложение из Киева и гарантии безопасности транзита", — сказал Гривач.

Масленников, в свою очередь, указывает на то, что помимо согласия Германии на строительство газопровода есть и позиции других стран, которые нужно учитывать, поэтому главы РФ и ФРГ, вероятно, обменяются мнениями по этому вопросу.

"Нас волнует ситуация с "Северным потоком-2". Германия вроде бы дала свое согласие, но есть еще обстоятельства, которые зависят от других стран, и как это все будет происходить. Плюс в этом же контексте энергопакет (решение ВТО по спору ЕК и РФ по Третьему энергопакету – ред.): арбитражные суды высказались "50 на 50" в споре между Еврокомиссией и "Газпромом" но это тоже хотелось бы прояснить, как видит перспективу дальнейшего энергетического сотрудничества с Россией Германия", — сказал Масленников.

КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК НЕФТИ

"Роснефть" является крупнейшим поставщиком нефти в Германию, поставляя около четверти всех объемов импорта этого сырья в страну. Кроме того, компания является третьим по величине игроком на немецком рынке нефтепереработки с общим объемом мощностей 12,5 миллиона тонн в год, что составляет более чем 12% всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в 2017 году стал председателем совета директоров "Роснефти".

В начале этого года "Роснефть" сообщила, что планирует инвестировать в ближайшие пять лет не менее 600 миллионов евро в проекты в Германии.

В мае 2017 года "Роснефть" открыла в Берлине офис своей дочерней компании — Rosneft Deutschland GmbH. "Дочка" компании управляет не только поставками сырья в адрес НПЗ, доли в которых принадлежат "Роснефти" (PCK Raffinerie GmbH, НПЗ MiRO, НПЗ Bayernoil), но и продажами нефтепродуктов.

Сейчас компания продает нефтепродукты через сети АЗС своих партнеров, например, BP и Total, но в июле глава компании Игорь Сечин не исключил, что "Роснефть" откроет в стране сеть заправок под своим брендом. Кроме того, "Роснефть" подписала контракты с немецкими компаниями о реализации нефтехимической продукции собственного производства, начиная с 2019 года.

ТРАНСПОРТ И МАШИНОСТРОЕНИЕ

Транспортное сотрудничество ФРГ и России развивается, в основном, в части машиностроения. Концерн Siemens AG и российская группа "Синара" выпускают на своем совестном предприятии "Уральские локомотивы" локомотивы и электропоезда "Ласточка", рассматривается возможность локализации вагонов для поездов "Сапсан".

Широко представлено сотрудничество в автомобилестроении. Volkswagen, став бенефициаром программы промсборки, построил в 2007 году завод полного цикла, максимальной мощностью 225 тысяч автомобилей в год, а позднее — завод двигателей неподалеку. BMW AG собирает машины 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы на площадке калининградского "Автотора" с 1999 года. Ожидается, что в этом году компания подпишет специнвестконтракт с правительством и построит собственный завод.

Также, Mercedes в начале 2017 года подписал специнвестконтракт на создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента в Московской области и вложит в проект не менее 15 миллиардов рублей за 9 лет. Немецкий производитель комбайнов Claas также подписал СПИК с правительством, выпускает комбайны в Краснодарском крае.

СТАТИСТИКА

По данным Минэкономразвития РФ, за пять месяцев 2018 года объем российско-германской торговли вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 24,3 миллиарда долларов. При этом российский экспорт в Германию увеличился на 29,2%, до 13,9 миллиарда долларов, а импорт вырос на 19,9%, до 10,4 миллиарда долларов. Положительное для России сальдо торгового баланса составило 3,6 миллиарда долларов против 2,2 миллиарда долларов за соответствующий период 2017 года. Общий объем накопленных российских инвестиций в экономике Германии по состоянию на 1 января 2018 года составляет 9,2 миллиарда долларов (включая долговые инструменты).