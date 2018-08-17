МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Рост российской экономики в первом полугодии 2018 года, по предварительной оценке, составил 1,6%, следует из материалов Росстата.

"По предварительной оценке, рост ВВП в первом полугодии 2018 года составил 1,6% по отношению к первому полугодию 2017 года", — говорится в материалах ведомства.

Ранее Росстат зафиксировал ускорение роста ВВП во втором квартале до 1,8%. Минэкономразвития дало такую же оценку роста ВВП во втором квартале. По данным министерства, по итогам полугодия этот показатель вырос на 1,7%.

По данным Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале составил 1,3% в годовом выражении.