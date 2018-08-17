МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в РФ в первом полугодии 2018 года выросли на 3,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из доклада Росстата.

В номинальном выражении объем инвестиций за полгода составил 5,96 триллиона рублей.

По итогам 2017 года инвестиции в основной капитал в РФ выросли на 4,4%.

По оценке Минэкономразвития, темпы роста инвестиций в основной капитал во втором квартале замедлились до 2-3% в годовом выражении с 3,6% в первом.

В конце июня Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту инвестиций в основной капитал в РФ на 2018 год до 3,5% с 4,8%, ожидавшихся в марте.