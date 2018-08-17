МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в июле ускорился в годовом выражении до 1,8% с июньских 1,1%, по итогам января–июля составил 1,7%, следует из обзора Минэкономразвития "Картина деловой активности" за август.

"По оценке Минэкономразвития России, рост ВВП в июле составил 1,8% год к году (в июне – 1,1%, во 2 квартале 2018 года – 1,8% год к году). В целом за январь–июль ВВП, по оценке, увеличился на 1,7% в годовом выражении", — говорится в документе.

Как отмечает министерство, основной вклад в ускорение роста ВВП в июле внесло восстановление динамики промпроизводства. Темпы роста промпроизводства в июле увеличились до 3,9% в годовом выражении с 2,2% в июне благодаря улучшению ситуации как в добывающих, так и в обрабатывающих отраслях.

По предварительной оценке Росстата, рост российской экономики в первом полугодии 2018 года составил 1,6%. По итогам 2018 года Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 1,9%.