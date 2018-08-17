МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Россельхознадзор отмечает рост поставок турецкой продукции, зараженных карантинными для России организмами, лидерами по количеству зараженных партий явились томаты, сообщает Россельхознадзор.

Отмечается, что в четверг в Москве состоялась встреча замруководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене с советником по торговле посольства Турции в России Феридуном Башером. "Юлия Швабаускене обратила внимание турецких коллег на высокий уровень выявления карантинных для России вредных организмов в растительной турецкой продукции. Так, за 2018 год выявлено 525 зараженных партий продукции. Лидерами по количеству зараженных партий явились томаты – 152 случая обнаружения", — говорится в сообщении.

"В этой связи российская сторона отметила возникновение негативной тенденции, заключающейся в увеличении количества поставляемых в Россию партий продукции, зараженных карантинными организмами", — поясняет служба. Российская сторона рекомендовала усилить работу в части сертификации растительной продукции, предполагаемой к поставкам в Россию. Со своей стороны Россельхознадзор готов оказать методическую помощь при проведении лабораторных исследований продукции.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались технические аспекты, препятствующие поставкам российской говядины в Турцию. Отмечено, что за последнее время турецкие эксперты провели инспекции российских предприятий, желающих экспортировать свою продукцию в Турецкую Республику.

"Требование турецкой стороны о проведении лабораторных исследований каждой головы КРС на наличие коровьего бешенства (BSE) является избыточным и экономически необоснованным – по причине отсутствия регистрации этого заболевания на территории России. В этой связи Россельхознадзор предложил внести соответствующие изменения в озвученные требования", — отмечает ведомство.

Российская сторона отметила, что сегодня право поставок на рынок РФ имеют порядка 90 турецких предприятий, производящих рыбопродукцию, молочную продукцию и мясо курицы. "Вместе с тем, несмотря на имеющуюся возможность поставок в Россию турецкой продукции со значительного количества предприятий, Россельхознадзор не видит зеркального подхода в части допуска российских предприятий по производству мяса птицы для поставок в Турцию", — заключает служба.