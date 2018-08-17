БРЮССЕЛЬ, 17 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия признает, что ситуация в Греции остаётся сложной, несмотря на возвращение экономического роста и грядущий выход страны из программы внешней финансовой помощи, сказал журналистам еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"Греция вернулась к (экономическому — ред.) росту, и ее когда-то огромный дефицит превратился в солидный бюджетный профицит. Ясно, что реальность на месте (в стране — ред.) остается сложной. Время для жесткой экономии закончилось, но конец программы (финпомощи — ред.) — это не конец пути реформ", — сказал он.