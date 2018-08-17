МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Делегации Китая и США готовят дорожную карту торговых переговоров, кульминацией которых станет встреча президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина в ноябре, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников обеих стран.

"Китайские и американские переговорщики разрабатывают дорожную карту переговоров… которые завершатся встречей… Трампа и Си Цзиньпина на многосторонних саммитах в ноябре", — сообщает издание.

"Прокладывая путь к ноябрьским встречам, обе стороны запланировали промежуточные переговоры в Вашингтоне на следующей неделе. Девять членов делегации из Пекина во главе с заместителем министра коммерции страны Ван Шоувэнем встретятся с чиновниками США во главе с заместителем министра финансов США по международным делам Дэвидом Малпассом 22-23 августа", — уточняет издание.

Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из большинства стран, включая Китай. Ряд государств объявил о собственных ответных мерах. Так, Китай ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах.