ВАШИНГТОН, 17 авг — ПРАЙМ. Китай 23 августа одновременно с США в рамках торгового противостояния введет пошлины на американские товары объемом в 16 миллиардов долларов, потеряют от этой торговой войны все, считают американские эксперты, опрошенные РИА Новости, однако их мнения о том, кто потерпит большие убытки, разошлись.

Одни считают, что большие убытки потерпит Китай и жёсткая позиция США оправдана — так можно добиться лучшей сделки. Другие — что потеряют все и противостояние совершенно бессмысленно.

В начале августа офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовал список китайских товаров на 16 миллиардов долларов в год, которые подпадают под пошлину в 25%. Это уже вторая часть вводимых пошлин. Первый список включал товары из Китая на 34 миллиарда долларов в год. Он вступил в силу 6 июля.

После этого в ответ на очередные недружественные шаги Вашингтона министерство коммерции КНР объявило, что 23 августа Китай тоже введет пошлины на американские товары на 16 миллиардов долларов.

Портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак отмечает, что ущерб для обеих сторон от этих мер будет "обоюдным" и это очевидно уже сейчас, "поскольку возрастёт стоимость ряда товаров, в отношении которых вводятся пошлины, как для американцев, так и для китайских компаний".

По его словам, "в порту Лос-Анджелеса сейчас наблюдается наплыв товаров из Китая — импортеры спешат купить их и ввезти перед вступлением в силу новых тарифов". "В Китае, в свою очередь, вводят пошлины на мотоциклы, американские машины", — отмечает он.

Дэвид Доллар, эксперт Брукингского института по Китаю, тоже считает, что будет нанесён урон и американскому, и китайскому бизнесу.

"Протекционизм должен в конечном итоге сократить импорт из Китая, но он также снизит экспорт США в Китай и увеличит импорт США из других мест. Большая часть того, что импортирует Китай в США, является промежуточным продуктом, который впоследствии используется фирмами США, он является более конкурентоспособным товаром по сравнению с другими. Обложение этих товаров пошлинами, естественно, приведет к некоторой упущенной выгоде американскими компаниями, как на внутреннем, так и на экспортном рынке", — отмечает он в своей авторской колонке на странице Брукингского института.

И добавляет, что, вероятнее всего, если ситуация с торговым противостоянием продолжится, многие торговые цепочки США-Китай разрушатся и американские фирмы будут переориентированы на другие страны юго-восточной Азии, такие как Вьетнам. Но Китай даже при этом условии продолжит играть важнейшую роль в регионе.

"Я думаю, что Китай нуждается в заключении сделки больше, чем США", — полагает старший экономист компании Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд. Но добавляет, что растет политическое давление на кабинет Трампа, чтобы тот разрешил торговую напряженность со второй крупнейшей экономикой — Китаем. Поэтому, какую бы сильную позицию США не имели, проводить переговоры все же придётся, чтобы не проиграть политическим оппонентам. "Первый шаг — переговоры о переговорах. Следующий шаг — предлагать варианты для проведения следующего раунда торговых дискуссий", — рассуждает он.

Впрочем, единства по поводу торгового противостояния с КНР нет не только среди финансистов и экспертов, но и среди простых американцев. В частности, один из крупнейших фермеров в Канзасе ранее признался РИА Новости, что только на ожидании от введения пошлин в отношении Китая он потерял около 10 тысяч долларов. Напротив, редактор канзасской газеты для фермеров Grass and Grain Донна Саливан отмечает, что война пошлин не является важным вопросом для фермеров и большинство из них думают о будущем — что в результате жёсткой позиции США удастся достичь выгодной торговой сделки с Китаем.

В пятницу издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников обеих стран сообщило, что власти Китая и США готовят дорожную карту торговых переговоров, кульминацией которых станет встреча президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина в ноябре.

Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере, в которых принимали участие министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Стороны даже опубликовали совместное заявление по укреплению торгово-экономического сотрудничества. Однако после последней встрече в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений по торговле.

Сообщение о предстоящих переговорах прозвучало незадолго до предстоящего "обмена" очередными ввозными пошлинами между двумя странами.

Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что Китай 23 августа одновременно с США введет пошлины на американские товары объемом в 16 миллиардов долларов в ответ на аналогичное решение Вашингтона. Китайские пошлины должны вступить в силу 23 августа.