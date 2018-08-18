МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Подтверждение рейтинга России международным рейтинговым агентством Fitch — позитивный сигнал, который говорит о том, что российская экономика учится жить, исходя из собственного потенциала, заявил РИА Новости глава общественной организации "Опора России" Александр Калинин.

Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Агентство отметило, что российская экономика сумела выстоять перед лицом апрельского раунда санкций США.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, не ожидали изменений рейтинга, однако отмечали, что внешние политические риски могут повлиять на риторику агентства. В феврале после повышения рейтинга S&P Россия получила второй инвестиционный рейтинг от "большой тройки". По версии Moody's, он находится на спекулятивном "Ва1" с позитивным прогнозом. 20 июля S&P подтвердило рейтинг России "BBB-", прогноз стабильный.

"Поскольку это одно из трех признанных мировых рейтинговых агентств, конечно, это позитивный сигнал. Российская экономика учится жить, прежде всего, исходя из своего собственного потенциала", — сказал Калинин.

По его словам, на рынке идет очень жесткая конкурентная борьба, причем она ведется "далеко не цивилизованными способами". "В этих условиях нужно жестко отстаивать свои интересы и развивать, прежде всего, малый и средний бизнес в своей стране", — добавил собеседник агентства.