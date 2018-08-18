МИНСК, 18 авг /ПРАЙМ/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко доказал, что слов на ветер не бросает: после резкой критики в начале недели в Оршанском районе в адрес ряда чиновников и членов правительства, принятия дисциплинарных взысканий, включая отставку двух министров, и требований к администрации президента выработать предложения по кадровым решениям в субботу глава государства все-таки сменил премьер-министра, его замов и нескольких министров.

"ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"

"Президент требует, а в правительстве умные сидят — "да пофиг, что он там требует". … Вы, бывший глава моей администрации, не создали в правительстве напряжения, чтобы решения президента были безукоризненно выполнены", — критиковал Лукашенко в Орше работу на тот момент премьера страны Андрея Кобякова.

Как пояснил в субботу белорусский лидер, его резкие заявления в Орше в адрес правительства и последовавшие кадровые решения не были спонтанными и не стали игрой в популизм. Он отметил, что и до рабочей поездки в Оршанский район имел претензии к работе правительства, а невыполнение поручений по развитию региона, который, по задумке, должен был стать образцом для грядущих преображений других городов страны, стало "последней каплей" в чаше терпения президента.

"Когда я принимал решения в Орше, многие или отдельные в обществе это восприняли как некое спонтанное решение. А некоторые так подумали, что, может быть, не стоило за одно мероприятие Оршанского региона так жестко критиковать правительство. Так вот я хочу сказать: дело не только в Орше. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное — в глубине", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития страны, который, "согласно конституции страны президент в своей предвыборной программе оглашает". "А у нас в правительстве, не буду называть фамилии, было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс, в других же странах так делается. Так у меня никогда не было и не будет! То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться. И главное в нашей политике — народ. Это никакой не популизм. Я всегда это говорил и говорю. В противном случае нам в этой стране делать нечего. Люди — это главное", — заявил белорусский лидер.

Лукашенко предупредил обновленное правительство, что дисциплина, порядочность, сплоченность, система власти, жесткость ее, нацеленная на профессионализм — это фактор независимости страны.

Глава белорусского государства заявил, что некоторые хотят видеть в новых назначениях в правительстве "приговор системе". "Или, как некоторые говорят: "Система пошатнулась". Так вот эти решения как раз и приняты, чтобы система не пошатнулась", — заявил белорусский лидер.

Он также отметил, что принятые кадровые решения не являются популизмом в преддверии выборов. "Я когда прочитал (предположения в СМИ о связи критики президентом правительства и принятии кадровых решений с выборами — ред.), сам подумал: а когда у нас выборы президентские. … Оказывается, у нас в 2020 году только срок. Это еще полсрока. Какой популизм под выборы? Это кому-то хочется, чтобы выборы были завтра или послезавтра. Но я уже на этот вопрос отвечал. Выборы президентские мы проведем строго по конституции нашей страны", — цитирует в субботу Лукашенко государственное агентство Белта. "У нас нет никакой необходимости сегодня или завтра проводить президентские выборы и под это развивать какой-то популизм. Глупость несусветная!" — подчеркнул президент.

Очередные выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 30 августа 2020 года. Однако ранее глава ЦИК страны Лидия Ермошина заявила, что целесообразно развести по срокам проведение президентских и парламентских выборов (должны пройти не позднее 10 сентября 2020 года), которые выпадают на 2020 год. Одни из выборов, по ее мнению, "должны быть перенесены на осень 2019 года … где-нибудь конец ноября". Президент Белоруссии в декабре заявил, что никаких досрочных выборов в стране проводить не планируется.

НОВЫЙ ПРЕМЬЕР

Итак, по информации пресс-службы белорусского лидера, новым премьер-министром Белоруссии назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития, а до этого, в 2010–2012 годах занимал должность заместителя премьер-министра Белоруссии, курирующего экономику и финансы, и прослыл сторонником либеральных реформ.

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководитель аппарата совета министров. Заместителем премьер-министра, курирующим промышленность и ТЭК, назначен Игорь Ляшенко, ранее возглавлявший "Белнефтехим". Заместителем премьера также назначен Владимир Кухарев, который до настоящего времени работал в должности зампредседателя комитета госконтроля страны. Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Еще одним замом назначен Игорь Петришенко, который до этого являлся послом Белоруссии в России. Он будет отвечать за социальную сферу — здравоохранение, образование, культуру, спорт.

По информации пресс-службы, министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок, министром промышленности — Павел Утюпин, министром связи и информатизации — Константин Шульган, министерство экономики возглавил Дмитрий Крутой. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.

Во время назначений Лукашенко заявил, что среди назначенных чиновников "нет случайных людей", и назвал их "выращенным новым поколением руководителей".

В качестве одного из преимуществ нового премьер-министра страны Румаса он навал тот факт, что он "хорошо знает" Россию. "Что Петришенко (новый вице-премьер, до этого — посол Белоруссии в РФ) вместе с Сергеем Николаевичем (Румас, ранее в том числе представлял интересы Белоруссии в Совете Евразийской экономической комиссии — ред.) занимались формированием ЕАЭС, хорошо знают главного нашего экономического и политического партнера — Россию — это тоже очень важно. Им придется заниматься этими вопросами", — цитирует президента агентство Белта.

Белорусский лидер заявил, что ему жаль расставаться с рядом чиновников, например, с курировавшим вопросы промышленности и ТЭКа, "главным переговорщиком" с Россией, Владимиром Семашко, который трудился вице-премьером с 2003 года, или с бывшим премьером Андреем Кобяковым, который занимал эту должность с 2014 года, а до этого был главой администрации президента и неоднократно вице-премьером. Однако Лукашенко пояснил, что был вынужден принять решение о "расставании" из-за "провалов в работе". В качестве претензии к экс-вице-премьеру Василию Жарко, курировавшему социальную сферу, Лукашенко упомянул о коррупционном скандале в сфере здравоохранения.

Лукашенко напомнил назначенным чиновникам, что коррупция недопустима. "Завтра вокруг вас начнут виться бизнесмены и прочие, которые хотят легкой жизни. Вы со всеми встречайтесь, разговаривайте, ходите с ними в баню, если хотите. Можете с ними даже сто грамм выпить. Но помните, что вы — люди государственные. Моральный ваш облик и поведение на глазах у людей…. Но помните: на любое нарушение, особенно взятки, коррупционные и другие проявления, будет мгновенно реакция с моей стороны, как бы мне больно это ни было", — предупредил глава государства.

ЗАДАЧИ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ОШИБКИ ПРЕЖНЕГО

Новый премьер-министр Белоруссии после своего назначения рассказал, что глава государства поставил перед обновленным составом правительства ряд задач. "Первое — дисциплина. Наверное, не секрет, что причиной кадровых изменений в правительстве явились вопросы, которые проявились в Орше, и целый ряд других. Глава государства начал с этого — вопросы дисциплины, порядочности и вопросы благосостояния людей", — отметил Румас. Он также добавил, что "рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы обновленного состава правительства".

"Сегодня все программные документы на пятилетку, которые необходимы для работы правительства и устойчивого функционирования экономики, приняты. И измененный состав правительства будет по ним работать", — цитирует Румаса Белта.

В свою очередь Лукашенко рассказал, что разошелся с прежним правительством страны, возглавляемым Кобяковым, во взглядах на вопросы приватизации госсобственности и уровня средней зарплаты в стране.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, в субботу во время назначений Лукашенко отметил, что некоторые чиновники в правительстве начали занимать позицию "давайте быстрее приватизируем государственную собственность, быстрее распродадим".

"Никто не против приватизации. Было четко мною определено: по каждому предприятию, малому или большому, по трудовым коллективам … мы должны определяться, прежде чем продавать акции этого предприятия", — сказал белорусский лидер. В том числе, по его словам, нужно определяться по таким вопросам: на каких условиях придут новые инвесторы, что будет с предприятием и его работниками? "Выкинут ли они половину на улицу людей, как некоторые приходят ко мне инвесторы и говорят, что такая численность не нужна. … Такая приватизация в Белоруссии не пройдет, такая приватизация нам не нужна", — подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что в Белоруссии был определен курс на постепенную модернизацию и совершенствование того, что есть. Он отметил, что в последующем, если возникнет вопрос о продаже модернизированных предприятий, их цена будет выше.

"Но самое главное … четко было сказано: никакой шоковой терапии, никаких шоков быть не должно. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду. Резать по живому никому в Белоруссии не дано. У нас, во-первых, люди другие, привыкшие к честности и справедливости. Они такую политику не воспримут. Нет, в правительстве не так, так эдак надо огулом протолкнуть этот шок. И мне пришлось постоянно одергивать правительство", — сказал белорусский президент.

По его словам, поручение достичь хотя бы средней зарплаты в месяц по стране в размере 1 тысяча белорусских рублей (около 500 долларов) "у них (в правительстве — ред.) вообще вызвало панику, что это недопустимо". "Оказывается, допустимо. Даже при том курсе, который они пытались втюхать нам в Белоруссии. Но сколько крови попортили для того, чтобы лично мне пришлось это делать, убедить правительство, что люди хотя бы несчастных тысячу рублей среднюю заплату в стране должны иметь. Что надо подтянуть в этом году самые низкооплачиваемые слои. … Одни формулировки: "мы не можем", "мы не должны", "рухнет курс", "рухнет страна", "рухнет все", — продолжил глава государства.

ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ

Во время беседы с назначенными чиновниками Лукашенко затронул тему отношений Белоруссии с Россией, с которой сохраняется ряд спорных вопросов, например, поставки белорусской продукции, в частности, продуктов питания, в РФ или вновь возникшие противоречия в казалось бы урегулированной нефтегазовой сфере.

Еще до знакового совещания в Оршанском районе президент Белоруссии заявил, что Россия не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза, создавая неравные условия конкуренции на общем рынке союза.

"Россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", — заявил белорусский лидер, посещая в августе "Гомсельмаш".

В субботу белорусский лидер вновь заявил, что в Минске ждут выполнения достигнутых договоренностей. "Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это безукоризненно выполнялось. И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны", — цитирует Лукашенко Белта.

Лукашенко заявил, что Минск "никогда не будет разрушать ни одно интеграционное объединение".

Глава государства опроверг порой звучащие заявления о некоем "развороте" республики на Запад. "Да никуда мы не разворачивались и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена господом быть здесь — в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом", — подчеркнул он.

Лукашенко уверен, что "быть белорусско-российским отношениям на самом высоком уровне".

ЗАДАЧИ — ВНУТРИЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Между тем руководитель белорусского исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что произошедшие кадровые перестановки обусловлены необходимостью решения, прежде всего, внутренних экономических проблем страны.

"Думаю, ключевой вопрос — внутри страны…. Причина — внутренняя, потому что Румас как никто другой знает госсектор, банковскую систему. (Главной целью создания Банка развития, который возглавлял нынешний премьер, является развитие системы финансирования государственных программ – ред.). "Одна из ключевых задач — наведение порядка в госсекторе", — сказал эксперт, напоминая о рекомендациях МВФ и других международных структур по реформированию госсектора. По словам Романчука, "госсектор (госпредприятия — ред.) стал самым большим токсичным активом в экономике", и без решения его проблем сложно говорить о каком-то прогрессе в экономике в целом.

Он подчеркнул, что в целом курс развития страны, включая проведение внешней политики, определяет глава государства, а не правительство. "Надеюсь, что опыт, накопленный Румасом в работе с госсектором, сделает его более восприимчивым к идеям необходимости создания новых институтов развития и роста…. Правительство — это технократы. Все решения принимаются администрацией президента и без делегирования реальных полномочий Румасу, правительству, едва ли что-то поменяется", — считает собеседник.

Комментируя уход из правительства Семашко, который вел переговоры с Россией по нефтегазовым вопросам, Романчук заявил, что в стратегическом плане эти вопросы не были решены, а урегулирование споров осуществлялось на какой-то промежуток времени. Назначенный на должность вице-премьера Ляшенко может попробовать привнести новые подходы.

"Нужно выходить на какую-то стратегию, на более устойчивые параметры работы с Россией, исходя из тех договоров, которые есть. Надо (белорусскому — ред.) правительству принять одну вещь: нельзя ориентироваться на дешевые нефть и газ как на стратегию развития. Если выстраиваете рыночные механизмы, настаиваете на том, чтобы Россия выполняла требования договора ЕАЭС в части равных условий хозяйствования на всех сегментах рынка, включая энергетический, эта стратегия всем выгодна. Если говорите: "дайте скидку или дайте кредит",… такой подход явно не будет способствовать нормализации отношений в этой сфере", — сказал эксперт.

Москва и Минск в апреле прошлого года подписали документы, урегулировавшие разногласия в нефтегазовой сфере. Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии и восстановлении поставок нефти из РФ до уровня в 24 миллиона тонн в год. Семашко пояснял тогда, что до 2019 года включительно из этих 24 миллионов тонн нефти 18 миллионов будет направляться на переработку на НПЗ, а 6 миллионов тонн Минск имеет право "перетаможивать", и пошлины от этой "перетаможки" будут поступать в бюджет республики.