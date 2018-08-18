ВАШИНГТОН, 18 авг /ПРАЙМ/. Новый пакет санкций США против компаний-участниц проекта "Северный поток 2" находятся в высокой стадии проработки, сообщает газета Wall Street Journal в субботу.

Как сообщили изданию бывшие и действующие чиновники США, проект санкций проходят процесс обсуждения, они могут быть введены уже в течение нескольких недель.

Издание напоминает, что проект "Северный поток 2" разрабатывается российской госкомпанией "Газпром", а также европейскими компаниями Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMVAG и Engie SA.

Издание отмечает, что США пытались остановить и строительство первого газопровода "Северный поток", но безуспешно.

В субботу президент России Владимир Путин прибыл в Берлин на переговоры с канцлером Германией Ангелой Меркель, где обсудит урегулирование ситуации в Сирии, на Украине, санкции США и реализацию крупных международных коммерческих проектов, включая "Северный поток 2".