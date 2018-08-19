МЕЗЕБЕРГ (Германия), 19 авг /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах обсудили двусторонние отношения и отметили рост торгового оборота, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Подробно обсудили двусторонние отношения, с удовлетворением отметили растущую динамику взаимного торгового оборота. У нас был очень хороший рост зафиксирован в прошлом году, на 23 процента был рост. Тенденция сохраняется и в этом году", — заявил он журналистам.

Переговоры Путина и Меркель прошли вечером в субботу в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином.