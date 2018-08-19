МЕЗЕБЕРГ (Германия), 19 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили непредсказуемость поведения ряда стран в вопросе пошлин, это может иметь отрицательные последствия для всех, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Говорили в целом о международных торгово-экономических отношениях, высказывалась обоюдная обеспокоенность непредсказуемостью решений, особенно в тарифной области, принимаемых некоторыми государствами, в целом опасения, что подобные решения могут иметь в конечном итоге весьма негативные последствия в целом для системы торгово- экономических связей", — рассказал Песков журналистам после встречи двух лидеров, которая длилась три часа.